شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الدردشة مع نفسك على واتس آب.. لحفظ "الملاحظات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال واتس آب، على الرغم من الانتقادات، أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا، حيث تحتوي المنصة المملوكة لفيسبوك على العديد من الميزات المفيدة لتقديم تجربة سلسة لمستخدميها، ولعل إحدى هذه الميزات هي ميزة الدردشة الذاتية، ويمكن أن تكون هذه الميزة غير المعروفة مفيدة في تدوين الملاحظات وإنشاء قوائم المهام وقوائم التسوق والمزيد.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا للوصول بسرعة إلى المستندات والملفات والصور المهمة دون الحاجة إلى البحث عنها في أجهزتهم، كما يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ الرسائل والروابط المهمة والوصول إليها في أي وقت دون البحث عنها في محادثات واتس آب الطويلة.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لاستخدام ميزة الدردشة الذاتية في واتس آب:

1. افتح أي متصفح على سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

2. في شريط العنوان أعلاه ، اكتب wa.me// متبوعًا برمز البلد (‎+20 في مصر) على سبيل المثال، ورقم هاتفك المحمول المكون من 10 أرقام، على سبيل المثال- wa.me//20**********-

3. اضغط فوق إدخال، إذا كنت تستخدم سطح مكتب، فسترى نافذة تطالبك بفتح واتس آب، اضغط فوق "متابعة الدردشة".

4. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة جديدة بخيارين - تنزيل واتس آب أو استخدام واتس آب على الويب.

5. يمكنك إما تنزيل واتس آب على الكمبيوتر المحمول الخاص بك إذا لم تقم بتنزيله بعد أو اختيار المتابعة على واتس آب web.

6. بعد ذلك، يمكنك بدء الدردشة مع نفسك على واتس آب.

7. لمستخدمي الهواتف المحمولة، سيفتح واتس آب تلقائيًا دردشة واتس آب على هاتفك المحمول مع عرض رقمك وصورة ملفك الشخصي في الأعلى.