شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تغير المناخ قتل الماموث الصوفى ولم يصطاده البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم قتل الماموث الصخري بسبب تغير المناخ وليس البشر، وفقًا للبحث الذى نشر على digital trend التقنى، وحدث الاحتباس الحراري بسرعة كبيرة لدرجة أن الغطاء النباتي اختفى وتضور جوعًا حتى الموت، وكان زوال آكلات الأعشاب العملاقة من العصر الجليدي منذ حوالي 4000 عام محل نقاش لعدة قرون.

وحتى الآن ، كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ هم المشتبه بهم الرئيسيون، وعاش أبناء عموم أفيال اليوم جنبًا إلى جنب مع البشر الأوائل وكانوا عنصرًا أساسيًا في نظامهم الغذائى.

وتم استخدام الهياكل العظمية للحيوانات المشعرة لبناء الملاجئ، ونحت الحراب من أنيابها العملاقة، والأعمال الفنية التي تصورها مدهونة على جدران الكهوف.

ويكشف تحليل بقايا النباتات والحيوانات، بما في ذلك البول والبراز وخلايا الجلد، أن أسلافنا لم يكونوا مسؤولين عن موت الماموث.

كما انقرضت الحيوانات لأنه عندما ذابت الجبال الجليدية، أصبحت رطبة جدًا بحيث لا يمكنها البقاء على قيد الحياة لأن الغطاء النباتي الذي أكلته قد تم القضاء عليه.

ودرس الباحثون بقايا مأخوذة من عينات التربة التي تم جمعها على مدى 20 عامًا من مواقع في القطب الشمالي حيث تم العثور على بقايا الماموث.

وتعني التكنولوجيا الجديدة أن العلماء لم يعودوا مضطرين إلى الاعتماد على عينات الحمض النووي من العظام أو الأسنان لجمع ما يكفي من المواد الجينية لإعادة تكوين ملف تعريف للحمض النووي القديم.

وقاد المشروع البحثي لمدة 10 سنوات البروفيسور إسك ويلرسليف، زميل كلية سانت جون، جامعة كامبريدج، ومدير مركز GeoGenetics التابع لمؤسسة Lundbeck بجامعة كوبنهاغن.

وقال البروفيسور ويلرسليف: "لقد جادل العلماء لمدة 100 عام حول سبب انقراض الماموث".

و"تم إلقاء اللوم على البشر لأن الحيوانات نجت لملايين السنين دون أن يتسبب تغير المناخ في قتلها من قبل، ولكن عندما عاشوا جنبًا إلى جنب مع البشر، لم يدموا طويلًا واتهمنا بمطاردتهم حتى الموت.

ولقد تمكنا أخيرًا من إثبات أن المشكلة لم تكن مجرد تغير المناخ، ولكن سرعته كانت المسمار الأخير في التابوت - لم يكونوا قادرين على التكيف بسرعة كافية عندما تحولت المناظر الطبيعية بشكل كبير أصبح الطعام شحيحًا.

ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ، استولت الأشجار ونباتات الأراضي الرطبة على مكانة الماموث واستبدلت موائل الأراضي العشبية العملاقة.

"وعلينا أن نتذكر أنه كان هناك الكثير من الحيوانات التي كان من الأسهل صيدها من الماموث الصوفي العملاق - يمكن أن تنمو إلى ارتفاع حافلة ذات طابقين."

وقال الدكتور يوتشنغ وانغ، المؤلف الأول للورقة البحثية وأحد الباحثين في قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج: "انتهى العصر الجليدي الأحدث - الذي يُطلق عليه العصر الجليدي - منذ 12000 عام عندما بدأت الأنهار الجليدية في الذوبان ونطاق التجوال، من قطعان الماموث انخفض.

وكان يُعتقد أن الماموث بدأ في الانقراض في ذلك الوقت، لكننا وجدنا أيضًا أنها نجت بالفعل بعد العصر الجليدي في مناطق مختلفة من القطب الشمالي وفي الهولوسين - وهو الوقت الذي نعيش فيه حاليًا - لفترة أطول بكثير مما أدركه العلماء. "

واختتم البروفيسور ويلرسليف بقوله: "هذا درس صارخ من التاريخ ويظهر كيف أن تغير المناخ لا يمكن التنبؤ به - بمجرد فقدان شيء ما، لا عودة إلى الوراء.

وكان هطول الأمطار سبب انقراض الماموث الصوفي من خلال التغييرات فى النباتات، وحدث التغيير بسرعة كبيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التكيف والتطور من أجل البقاء."