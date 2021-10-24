شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض "فيديو باد" وتذكارات تعود لـ ستيف جوبز للبيع فى مزاد.. اعرف السعر المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النموذج الأولى لجهاز "فيديوباد 2" الذى تم اختراعه فى تسعينيات القرن الماضى، ويمثل تصورًا مبكرًا جدًا للحاسوب اللوحى "آيباد"، فى مزاد بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الشهر المقبل، وفقًا لموقع "ذا فيرج".

وسيتم بيع جهاز الـ"فيديو باد" الذى تم تصميمه على يد ستيف جوبز بالمزاد العلني جنبًا إلى جنب مع نماذج Apple الأولية الأخرى وتذكارات أخرى لجوبز يقدر بيعها ما بين 8000 دولار و12000 دولار.



التقرير من المصدر الاجنبى

تم تطوير "فيديوباد" بين عامي 1993 و1995، وعلى الرغم من تصميمه وقتها ليكون سابقًا لعصره، فقد أُلغى إنتاجه مع نظام التشغيل "نيوتن أو إس" بعد إدارك ستيف جوبز المخترع الراحل، أن هذه التكنولوجيا لم تكن في المستوى المطلوب.

كما سيتم عرض في مزاد "بونهامس" تذكارات خاصة بالراحل ستيف جوبز، ومنها خطاب مكتوب بخط يده إلى صديق طفولته، يقدر سعره بنحو 200 ألف إلى 300 ألف دولار.



الايبود المعروض للبيع فى مزاد

ويشار إلى أنه فى مطلع شهر أكتوبر الجارى، أحيت شركة آبل الذكرى العاشرة لوفاة مؤسسها الراحل ستيف جوبز، مع عرض "ملفت للنظر" على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، ويعرض موقع الويب الخاص بشركة التكنولوجيا العملاقة مقطع فيديو يعرض لقطات من حياة جوبز، ولقطات له وهو يقدم "آيفون" في عام 2007 ولحظات أخرى من حياته المهنية.



الجهاز المعروض للبيع

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يعرض الموقع أيضا بيانا من عائلته يذكرنا بالمبتكر كمدرس "علمنا أن نكون منفتحين على جمال العالم، وأن نشعر بالفضول حيال الأفكار الجديدة، لنرى ما يقرب من الزاوية التالية، والأهم من ذلك كله أن نظل متواضعين"، وتوفي جوبز في 5 أكتوبر 2011 عن عمر يناهز 56 عاما بعد معركة استمرت ثماني سنوات مع سرطان البنكرياس.