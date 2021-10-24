شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس يتيح للمستخدمين مشاركة الروابط الخارجية واستثمار عملهم فى المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح "كلوب هاوس" للأشخاص مشاركة الروابط الخارجية واستثمار عملهم على المنصة، وأعلن بول دافيسون الرئيس التنفيذي لشركة Clubhouse ورئيس التسويق العالمي مايا واتسون عن ميزة جديدة للروابط المثبتة، والتي تتيح للمشرفين وضع روابط خارجية في الجزء العلوي من الغرفة، يمكن لهذه الروابط توجيه المستمعين إلى ما يريده الوسطاء، مثل صفحة Patreon أو مقالة إخبارية أو بودكاست وفقا لما نقله موقع The verege.

ولن يتم السماح ببعض الروابط لأسباب تتعلق بالأمان والإشراف، كما لم يذكر دافيسون صراحةً أنواع الروابط التي لن يُسمح بها، لكنه اقترح عدم قبول الروابط المؤدية إلى OnlyFans لأن الروابط المؤدية إلى المواد الإباحية محظورة، يمكن لأي شخص إضافة رابط أو تغييره أو إزالته، طالما أنه مشرف غرفة وبغض النظر عن عدد المتابعين لديهم.

وسيتم طرح الميزة في 27 أكتوبر لكل من iOS و Android.

ولن يأخذ Clubhouse جزءًا من الإيرادات من أي معاملات تحدث من خلال الرابط ، على الرغم من أن دافيسون قال إن الفريق من المحتمل أن يشارك الأخبار في الأشهر المقبلة حول الطرق التي سيحقق بها التطبيق نفسه، مثل الغرف والاشتراكات التي تم حجزها.