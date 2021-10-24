بحجم طابع البريد.. الكشف عن أصغر جهاز ألعاب في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

في ظل الإقبال الكبير على الألعاب، خاصة من فئة الأطفال والشباب، نجح مهندسون أمركيون بتطوير أصغر جهاز ألعاب “محمول باليد” في العالم، حيث تتميز هذه الأجهزة بحجمها القريب من حجم الطابع البريدي وتعمل مثل أي جهاز كامل.

طوّر مهندسون أمركيون أصغر جهاز ألعاب في العالم، بحجم طابع بريدي تقريبا، ولكنه يعمل تماما مثل جهاز بالحجم الكامل.

وتم إعطاء إسم “Thumby” للجهاز الجديد والمزود بـ 5 ألعاب قديمة مثبتة مسبقاً، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة.

ويمكن للمستخدمين أيضا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ومشاركة اللعب مع اللاعبين الآخرين.

ويحتوي كلّ جهاز Thumby على بطارية وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ micro-USB لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها.

وتأتي الشاشة عبارة عن OLED وحلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تشبه Game Boy، تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تماما مثل حلقة المفاتيح.