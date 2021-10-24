شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تلسكوب هاواي يلتقط صورة لكوكب صغير حديث التكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل علماء الفلك على مراقبة كوكب خارج المجموعة الشمسية مباشرةً - وهو أحد أصغر الكواكب التي تم اكتشافها على الإطلاق. ويدور الكوكب 2M0437b بعيدًا عن نجمه، حوالي 100 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، وكتلة أكبر بعدة أضعاف من كوكب المشتري، تشكلت قبل بضعة ملايين من السنين، وهي طرفة عين في المقاييس الزمنية الكونية، وهي صغيرة جدًا لدرجة أنها لا تزال ساخنة من الطاقة المنبعثة أثناء تكوينها وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتم رصد الكوكب لأول مرة باستخدام تلسكوب سوبارو، الموجود في Maunakea في هاواي، ثم تمت ملاحظته بعد ذلك باستخدام مرصد W.M Keck القريب، حتى بمساعدة المسافة البعيدة للكوكب عن نجمه وحجمه الكبير، فقد استغرق الأمر ثلاث سنوات من الملاحظات حتى وجود الكوكب وتصويره.

قال المؤلف الرئيسي إريك جايدوس​​، الأستاذ في جامعة هاواي في مانوا، في بيان: "يضيف هذا الاكتشاف المصادفة إلى قائمة النخبة من الكواكب التي يمكننا مراقبتها مباشرة باستخدام التلسكوبات لدينا"، "من خلال تحليل الضوء من هذا الكوكب يمكننا أن نقول شيئًا ما عن تكوينه، وربما أين وكيف تشكل في قرص غاز وغبار اختفى منذ فترة طويلة حول نجمه المضيف."

في المستقبل يريد الباحثون معرفة ما إذا كان بإمكانهم قياس الحركة المدارية للكوكب حول نجمه، ويمكن أيضًا استخدام التلسكوبات المستقبلية مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم لرؤية الغازات في غلافه الجوي أو اكتشاف قرص مكون من القمر.

قال المؤلف المشارك مايكل ليو، عالم الفلك في معهد علم الفلك: "كانت هناك حاجة إلى اثنين من أكبر التلسكوبات في العالم، وتكنولوجيا البصريات التكيفية، وسماء Maunakea الصافية لتحقيق هذا الاكتشاف"، "نتطلع جميعًا إلى المزيد من هذه الاكتشافات، والمزيد من الدراسات التفصيلية لمثل هذه الكواكب باستخدام تقنيات وتلسكوبات المستقبل."