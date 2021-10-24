تلفاز ذكي من شاومي لعشاق الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة شاومي الصينية، اليوم الأحد، التلفاز الذكي Redmi Smart TV X 2022 الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل لوحة سريعة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومنفذ HDMI 2.1 ودعم تقنية دولبي Vision وعرض محتويات HDR.

وتروج شركة شاومي للتلفاز الذكي الجديد من خلال تجهيزه بلوحة تعمل بدقة الوضوح 4K وبمعدل تنشيط الصورة 120 هرتز مع دعم تقنية MEMC وتقنية FreeSync Premium، كما يمكن موائمة معدل تنشيط الصورة بشكل ديناميكي حسب المحتويات المعروضة على الشاشة، وهو ما يلبي متطلبات عشاق الألعاب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتيح منفذ HDMI 2.1 إمكانية توصيل جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 وجهاز مايكروسوفت إكس بوكس Series X مع الدعم الكامل لمعدل تنشيط الصورة 120 هرتز، ومن خلال تقنية دولبي Vision يمكن عرض الألعاب والأفلام بأفضل جودة HDR ممكنة، ويمتاز التلفاز الذكي بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 93%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للتلفاز الذكي Redmi Smart TV X 2022 الجديد، الذي يتوافر بشاشة قياس 55 و65 بوصة، على 4 سماعات مع 2 صب ووفر بقدرة 12.5 وات.

ويدعم جهاز شاومي الجديد تقنية دولبي Atmos من أجل الاستمتاع بالصوت المحيطي المجسم.

ويزخر التلفاز الذكي Redmi Smart TV X 2022 الجديد بمعالج ميديا تيك MTK 9650 رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة فلاشية داخلية سعة 32 جيجابايت.

ولم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بشأن موعد طرح التلفاز الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.