ترقب حذر لأسعار العملات الرقمية.. تراجع بسيط لـ”بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية، تراجعا بسيطا، بعد الارتفاع التاريخي لعدد من العملات على رأسها “بيتكوين”.

يأتي ذلك، بعد أن نجح سوق العملات الافتراضية الأسبوع الماضي، لكسر أكبر قيمة سوقية في تاريخها، قبل أن تسجل تراجعات متتالية منذ جلسة الجمعة الماضية، وهو هبوط طبيعي لجني الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية.

وبعد أن كسرت بيتكوين حاجز 66 ألف دولار للوحدة الواحدة في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت اليوم إلى مستوى 61 ألف دولار، وهو الأمر انسحب على أكبر 10 عملات افتراضية من حيث القيمة السوقية التي سجلت تراجعات متتالية.

ويبدو أن بعض المتداولين الذين قاموا بشراء البيتكوين خلال الشهور الخمسة الماضية، بدأوا هذه الفترة للبحث عن جني الأرباح وتنفيذ عمليات بيع، لتحقيق عوائد غير متوقعة، على أن تشهد السوق بعض النشاط البيعي هذا الأسبوع.

تراجعات محدودة

ومع ذلك، يتوقع بعض المستثمرين أن تظل التراجعات محدودة للفترة المتبقية من العام الجاري؛ فيما ذكرت إحدى الشركات (CoinBase) أن العملات المشفرة البديلة مثل إيثيريوم يمكن أن تشهد مزيدا من الصعود مقارنة بعملة البيتكوين.

وكتبت شركة التداول المشفرة “QCP Capital” أمس السبت: “ما زلنا متفائلين ولكننا حذرين بشأن مخاطر الهبوط”؛ حيث أشارت الشركة إلى أن مستويات الرافعة المالية مرتفعة في سوق العقود الآجلة للبيتكوين، والتي تسبق عادةً تراجع الأسعار.

وتضاعف حجم الأموال المحجوزة في العقود الآجلة القائمة على بورصة شيكاغو التجارية ثلاث مرات هذا الشهر، مع تدفق أكثر من 1.5 مليار دولار إلى السوق بعد إطلاق صندوق “ProShares Bitcoin Strategy” الثلاثاء الماضي.

وفي حال واصلت العملات الافتراضية بقيادة بيتكوين للهبوط في تعاملات الأسبوع الجاري، فإن فرص ارتفاعها مجددا وكسر القيمة السوقية للوحدة الواحدة البالغة 66 ألف دولار، قد يستغرق حتى منتصف الشهر المقبل لاستعادة الثقة.

إلا أن الخطر الحقيقي لعودة أسعار بيتكوين للنهوض مجددا، يتمثل في مخاوف التضخم العالمي الذي قد يدفع عديد المستثمرين الأفراد والمؤسسات على البيع لتلبية السيولة النقدية، وسط مخاوف من ركود في عديد الاقتصادات الرئيسة.

إيثيريوم تصاب بعدوى الهبوط

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى ما دون مستوى سعر 4000 دولار يوم الجمعة قبل أن تصعد في تعاملات السبت إلى 4160 دولارا، وتتراجع اليوم إلى 4100 دولار.

وعلى غرار عملة البيتكوين، تُظهر المؤشرات الفنية أن إيثيريوم في أعلى نقطة ذروة شراء منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والتي سبقت تراجعا حادا في الأسعار. هذه المرة، يمكن أن يقتصر تراجعها على مستوى الدعم البالغ 3700 دولار.

وحتى بداية تعاملات اليوم الأحد، بلغت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية البالغ عددها 9959 عملة، نحو 2.66 تريليون دولار، مقارنة مع 2.74 تريليون دولار، أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات الأسبوع الماضي.