ضباب بركاني رمادي.. «الأرصاد» تكشف مدى تأثير بركان لابالما على مصر (صور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، مدى تأثير بركان لابالما في جزر الكناري، على مصر وما يتسبب به من انبعاثات خطرة.

من جانبها، قالت الأرصاد الجوية، إنه من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتي مصر يتضح أن مسار الهواء الناقل للضباب البركاني الرمادي "vog"، بعيد تماما عن البلاد ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل علي نقل الغاز وغير متوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية علي السواحل الغربية بفرص ضعيفة.

وأكدت الأرصاد، في بيان، استمرار متابعة تفاصيل البركان واتجاه الرياح عن كثب لمتابعة حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية وآتجاهات الرياح.

وتابعت الأرصاد: "فمنذ شهر تقريبا، نشط بركان لابالما ولا يوجد أي علامات حتي الآن لتوقف هذا النشاط؛ خلال الأسبوع الماضي زادت حدة الزلازل الأرضية هناك وانبعاثات الرماد والغازات البركانية وتدفق جديد للحمم البركانية حيث دمر ٢٠٠٠ منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

ومن ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت(SO2) وهو غاز يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضبابا بركانيا رماديا يسمي (Vog) .

وأشارت الأرصاد، إلي أنه في ١٨ من أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية آثارا خافتة مرئية من Vog تتدفق باتجاه أوروبا، وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق، حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطى.

كما أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير، وهو السبب وراء توقعاتهم بوصول الحد الأدنى من التأثير علي جودة الهواء السطحي والحد الأدني من الأمطار الحمضية علي أوروبا والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.