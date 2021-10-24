شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية المريخ تعود إلى العمل وتحاول الطيران بسرعة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم Ingenuity مروحية المريخ التابعة لناسا رحلة اختبارية أخرى في نهاية هذا الأسبوع، وتدور دواراتها أسرع من أي رحلة سابقة للتعويض عن الطقس المتغير على سطح المريخ.

وأكد مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا فى تغريدة، أنهم كانوا يخططون لاستئناف رحلات اختبار الإبداع في أقرب وقت. سيحاول المهندسون تجربة رحلة قصيرة باستخدام سرعة دوران أعلى للرحلة رقم 14 وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتحتاج مروحية الإبداع إلى تدوير دواراته بشكل أسرع مما كان عليه في السابق بسبب التغيرات في طقس المريخ، كانت الخطة الأصلية للطائرة الهليكوبتر هي القيام بخمس رحلات فقط، ولكن كان نجاحًا كبيرًا لدرجة أن الفريق استمر في المزيد من الرحلات الجوية المعقدة، لكن هذا يعني أنه يجب عليهم الآن التعامل مع مواسم المريخ المتغيرة.

والغلاف الجوي على سطح المريخ رقيق جدًا بالفعل، حيث يبلغ حوالي 1% من كثافة الغلاف الجوي على الأرض، لكن التغيرات الموسمية تعني أنه أصبح الآن أرق، يمثل ترقق الغلاف الجوي مشكلة للبراعة، التي تطير عن طريق تدوير دواراتها لتحريك الهواء وإبقائه عالياً.

للتعامل مع هذا الجو الرقيق، يخطط فريق JPL لتدوير دوارات Ingenuity بشكل أسرع لتوليد المزيد من الرفع أثناء الرحلة، ومع ذلك فإن هذا يتضمن تدوير الدوارات إلى سرعات لم تتم تجربتها مطلقًا أثناء الاختبار على الأرض، يمكن أن يؤدي تدويرها بسرعة كبيرة إلى حدوث مشكلات من خلال خلق قدر كبير من السحب أو عن طريق خلق أصداء تهز المروحية.

للتأكد من أنه من الآمن تدوير الدوارات بسرعات تصل إلى 2800 دورة في الدقيقة، أجرى الفريق اختبار الدوران عالي السرعة الشهر الماضي، سارت الأمور على ما يرام، وأفاد مختبر الدفع النفاث أن أداء الأنظمة "لا تشوبه شائبة".

كانت الخطة هي المضي قدمًا في الرحلة التجريبية 14 باستخدام سرعات دوار تصل إلى 2700 دورة في الدقيقة ولكن تم تأجيل ذلك، ثم كان هناك تأخير إضافي بسبب اقتران المريخ الشمسي، عندما تكون الأرض والمريخ على جانبي الشمس المتقابلين مما يجعل إرسال إشارات الراديو أمرًا صعبًا، حصلت مروحية الإبداع، مثل مستكشفي المريخ الآخرين التابعين لوكالة ناسا، استراحة لمدة أسبوعين خلال هذه الفترة بينما انتظر المهندسون استئناف الاتصالات بأمان.

الآن بعد أن انتهى الانتظار يمكن للبراعة أن تعود إلى رحلتها التجريبية الطموحة ذات السرعة العالية للدوار 14، ستكون الرحلة مجرد قفزة قصيرة لضمان استمرار الرحلة، حتى مع كثافات الغلاف الجوي المنخفضة.