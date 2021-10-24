شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة PUBG: New State عالميًا في 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تطوير الألعاب الكورية الجنوبية Krafton أن لعبتها القادمة PUBG: New State ستنطلق رسميًا على iOS و Android في أكثر من 200 دولة في 11 نوفمبر.

حيث تم تطوير لعبة PUBG: New State ، التي طورتها PUBG Studios ، وهي نفس الشركة التي ابتكرت لعبة PUBG: Battlegrounds battle royale الناجحة للغاية لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم، باعتبارها لعبة مجانية من الجيل التالي للموبايل والتى ستكون متاحة في 17 لغة مختلفة.

وقال سي إتش كيم ، الرئيس التنفيذي كرافتون في بيان: "سيواصل Krafton إنتاج الألعاب التي سيستمتع بها اللاعبون في جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون بتقديم تجربة موسعة استنادًا إلى الاعتقاد بأن الألعاب ستصبح أقوى أنواع الوسائط".

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أن PUBG: New State قد تجاوزت أكثر من 50 مليون تسجيل مسبق على iOS و Android اعتبارًا من العرض عبر الإنترنت، وقد تم فتح التسجيلات المسبقة في الأصل في فبراير 2021 عندما كشف كرافتون رسميًا عن اللعبة.