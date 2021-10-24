شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف أيفون SE 3 سيبدو مثل iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple سلسلة iPhone 13 الجديدة في سبتمبر من هذا العام، فيما تتزايد الشائعات حول الهاتف الذكي للجيب من الجيل التالي iPhone SE أيضًا، ويزعم تقرير جديد صادر عن شركة MyDrivers الصينية أن iPhone SE 3 القادم سيكون آخر طراز للشركة مزود بشاشة LCD، ويشير التقرير أيضًا إلى أن الهاتف الذكي سيبدو مشابهًا لجهاز iPhone XR الذي تم إطلاقه في عام 2018.

ومع عامل الشكل هذا ، من السهل افتراض أن الشركة تخطط للتخلص التدريجي من ميزة Touch ID تمامًا، لكن يتناقض التقرير الجديد مع التسريبات السابقة المتعلقة بالهاتف الذكي من قبل مدونة أبل اليابانية Macotakara، ووفقًا للمدونة ، لن يخضع iPhone SE 3 لتغيير في التصميم وسيبدو مشابهًا لذلك الذي يباع حاليًا في السوق.

وهذا يعني أن الهاتف الذكي سيحتوي على شاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة إلى جانب زر Touch ID الرئيسي. تحت الغطاء ، يشاع أن الجهاز سيحصل على شريحة A15 Bionic مع دعم شبكات 5G، وتشير العديد من التقارير الأخرى إلى أن iPhone SE 3 الجديد سيحل محل الهاتف الذكي "الصغير" في تشكيلة iPhone 14.

وقد تم إطلاق السلسلة المصغرة لأول مرة جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 12 والآن تحتوي سلسلة iPhone 13 أيضًا على هاتف ذكي صغير. يقال إن شركة آبل ستقتل الجزء في العام المقبل لأن الجهاز لم يكن قادرًا على إنشاء الاستجابة المطلوبة من المشترين.

فيما يعد طراز Apple iPhone SE الحالي في السوق هو هاتف ذكي من الجيل الثاني، حيث أطلقته الشركة في أبريل الماضي. إنه مدعوم بشريحة A13 Bionic التي تم تقديمها لأول مرة في iPhone 11 و iPhone 11 Pro، ويتميز الجهاز بكاميرا عريضة 12 ميجابكسل f / 1.8. الهاتف الذكي IP67 مقاوم للماء والغبار كما أنه يدعم أحدث نظام تشغيل iOS 15.