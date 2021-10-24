شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن رسائل التدمير الذاتى فى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع thesun عن طريقة سهلة لإضافة طبقة أمان إضافية إلى رسائل WhatsApp الخاصة بك، حيث يتيح تطبيق الدردشة في الولايات المتحدة إرسال رسائل قابلة للأختفاء بعد أسبوع لضمان عدم وقوعها في الأيدى الخطأ.

الميزة التي تسمى اختفاء الرسائل تحذف تلقائيًا الرسائل المرسلة إلى جهات الاتصال أو المجموعات - مما ما يحد من إمكانية استغلالها من قبل البعض.

يشبه الأمر إلى حد ما رسائل Snapchat ، مما يعزز خصوصيتك عن طريق القضاء على المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة.

عند تمكين اختفاء الرسائل فإنها تختفي بعد سبعة أيام ولن تتأثر الرسائل المرسلة قبل تغيير الإعدادات.

إليك ما يجب القيام به:

افتح دردشة WhatsApp

اضغط على اسم جهة الاتصال

اضغط على الرسائل المختفية

إذا طُلب منك ذلك فانقر فوق متابعة

حدد تشغيل

يمكنك تعطيله بنفس الطريقة.

لكن كن حذرًا: هناك سبع طرق على الأقل يمكن لشخص ما التقاط رسالتك قبل حذفها.

أولاً: لا يزال من الممكن عرض معاينة الرسالة في الإشعارات حتى يتم فتح تطبيق WhatsApp.

ثانيًا: إذا تم اقتباس رسالتك فقد يظل النص المقتبس في الدردشة.

ثالثًا: إذا تمت إعادة توجيه نص التدمير الذاتى إلى دردشة مع إيقاف الرسائل المختفية ، فلن يتم حذفه.

رابعًا: إذا أنشأ المستخدم نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة فسيتم تضمين هذه الرسالة في النسخة الاحتياطية.

ومع ذلك سيتم حذف الرسالة إذا استعاد المستخدم WhatsApp من النسخة الاحتياطية.

يمكن للمستلم أيضًا أن يخرج عن طريقه لالتقاط رسائلك.

يمكن لأي شخص إعادة توجيه أو التقاط لقطة شاشة لرسالتك المختفية قبل حذفها.

يمكنهم أيضًا نسخ المحتوى وحفظه من الرسالة قبل أن تختفي.

ومن الممكن أيضًا التقاط صورة لرسالة باستخدام الكاميرا قبل أن تختفي.

هناك أيضًا ملاحظة إضافية حول الصور ومقاطع الفيديو التي تحتاج إلى أخذها فى الاعتبار.

قال WhatsApp: "بشكل افتراضي سيتم تنزيل الوسائط التي تتلقاها في WhatsApp تلقائيًا إلى صورك".

"إذا تم تشغيل رسائل الاختفاء فستختفي الوسائط المرسلة في الدردشة ولكن سيتم حفظها على الهاتف إذا كان التنزيل التلقائي قيد التشغيل."

كما يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة في إعدادات WhatsApp استخدام البيانات والتخزين.

كما هو الحال دائمًا فإن أفضل نصيحة هي التفكير فيما إذا كانت الرسالة الحساسة تستحق الإرسال على الإطلاق.

بمجرد وجود شيء ما على الإنترنت - أو جهاز شخص آخر - يصبح من الصعب للغاية إزالته.