شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرجح تأجيل إنتاج سماعات الرأس VR من Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن سماعة الرأس VR من آبل ستواجه تأخيرًا آخر، وفقًا لمحلل Apple الموثوق به دائمًاMing-Chi Kuo ، الذي أشار في رسالة إلى المستثمرين إلى أن الإنتاج الضخم للسماعة لن يبدأ حتى أواخر عام 2022. وهذا يعني أن المستهلكين سيبدأون من المحتمل أن ينتظروا حتى أوائل عام 2023 ليضعوا أيديهم عليها وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

توقع Kuo سابقًا أن يتم إصدار سماعة رأس Apple في الربع الثاني من عام 2022. ويبدو أن هذا التأخير الجديد يرجع إلى رغبة Apple في ضمان "البرامج والنظام البيئي والخدمات الكاملة" لتتوافق مع سماعة الرأس، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز يشاع أن يكلف في أي مكان من 1000 دولار إلى 3000 دولار.

تواجه Apple أيضًا تحديات في التصميم لضمان ملاءمة مريحة. ستحاول الشركة وضع سماعة الرأس كشيء أكثر من مجرد ألعاب ، لذا فإن التأكد من أن سماعة الرأس مريحة للارتداء لفترات طويلة من الوقت أمر بالغ الأهمية. ووفقًا لـ Kuo ، تختبر Apple "أفضل حلول التصميم الصناعي" نظرًا لمدى تعقيد سماعة الرأس مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية.

يشاع أن سماعة الرأس VR نفسها تحتوي على شاشات 8K micro-OLED لكل عين ، مما يضمن مرئيات عالية الدقة. قد يتميز أيضًا بمصادقة المقاييس الحيوية لتطبيقات مثل Apple Pay لتجنب الاضطرار إلى العودة إلى iPhone أو Apple Watch .

يقال أيضًا أن سماعة الرأس خفيفة نسبيًا - حوالي 150 جرامًا فقط، هذا من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تحقيق هدف Apple المتمثل في توفير الراحة الفائقة.

نظرًا للتطورات التي حققتها Apple في مجال السيليكون الخاص بها ، فمن شبه المؤكد أن سماعة الرأس VR ستحتوي على نسخة من معالج M1 (أو ربما M2 بداخلها.

وفقًا لـ Kuo ، تريد Apple أن تكون هذه السماعة نقلة نوعية في الصناعة ، على غرار الطريقة التي غيّر بها iPhone الأصلي الهواتف الذكية إلى الأبدـ إذ أن وجود السيليكون الخاص به مع نظام التشغيل المخصص سيسمح له بالتحكم الكامل في تجربة المستخدم.

وسماعة الرأس VR من Apple ليست حتى الهدف النهائي للشركة ؛ لا تزال شركة آبل تمتلك نظارة الواقع المعزز التي يُشاع أنها تأتي بعد نظارة الواقع الافتراضي. من المحتمل أن تستخدم هذه النظارات بعض الدروس المستفادة من سماعة رأس الواقع الافتراضي ولكن تطبقها في سياق الواقع المعزز. في هذه الحالة من المحتمل أن تضع Apple هذه النظارات كقطعة أزياء تشبه ساعة Apple Watch.