جهاز “MateBook 14 2021” الرائع من هواوي.. إليكم أبرز الميزات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت شركة هواوي إصدار جديد من جهاز MateBook 14 2021 الذي يأتي بمعالجات AMD Ryzen 5 5500U أو Ryzen 7 5700U بسعر يبدأ من 939 دولار.

ينطلق إصدار هواوي الجديد MateBook 14 2021 Ryzen بشاشة FullView بدقة 2K وأبعاد 3:2، مع إطارات نحيفة وتشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الجهاز.

يتميز MateBook 14 2021 بتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما يأتي بتقنية تدعم خفض تأثير اللون الأزرق، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس، مع دعم التلويح لتجربة تحاكي الهواتف الذكية مثل التكبير بإستخدام ثلاثة من الأصابع.

كما يتميز الجهاز بوزن 1.49 كجم، وسماكة 15.9مم، أيضاً تقدم هواوي الجهاز بتصميم من سبائك الألومينوم.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 56Wh، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 11 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة Full HD، ايضاً يمكن شحن البطارية لمدة 15 دقيقة لعمر شحن يصل 2 ونصف الساعة، أيضاً يأتي الجهاز بنظام تبريد يضم اثنان من الانابيب الحرارية وأيضاً اثنان من مراوح Shark fin.

ويدعم الجهاز “Huawei Share” لنقل سلس وسريع للملفات بين هواتف وأجهزة هواوي، ويضم الجهاز 2 من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB فئة C، مع مدخل 3.5مم، كما يدعم الشحن عبر شاحن USB C بقدرة 65W.

ويأتي الجهاز بكاميرة webcam في الزر العلوي في لوحة المفاتيح، على أن تنبثق الكاميرة عند الإستخدام، ومن المقرر أن يتوفر MateBook 14 2021 Ryzen باللون الرمادي والفضي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 939 دولار.