شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. تويتر تتيح البث الصوتي عبر "المساحات" لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تويتر رسميًا عن إتاحة ميزة "مساحات تويتر" لجميع المستخدمين على المنصة عبر نظام أندرويد وiOS، وذلك بعد أكثر من نصف عام على إتاحتها لأول مرة لبعض المستخدمين.

ميزة البث الصوتي سيتمكن أي مستخدم على نظامي التشغيل من استضافة بثه الخاص بدءًا من اليوم مهما بلغ عدد متابعيه أو تفاعله على المنصة في الفترة السابقة، يأتي ذلك بعد أن كانت تسمح تويتر للمستخدمين الذين يمتلكون أكثر من 600 متابع فقط من استضافة جلستهم الخاصة عبر المساحات، ليكون الجميع الآن قادرين على الاستمتاع بالخاصية التي حظيت بقبول كبير بين المستخدمين على المنصة.

على جانب آخر استحوذ منصة تويتر على Sphere، وهو تطبيق دردشة جماعية تأسس في عام 2016 ويهدف إلى جعل المحادثات أكثر تفاعلية وتنظيمًا. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ولكن موقع Sphere يصف التطبيق بأنه مكان يحول المجموعات إلى مجتمعات نابضة بالحياة.

ووفقًا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية، تم تأسيس Sphere في عام 2016 بواسطة نيك دالويسيو، وهو مبرمج حاسب بريطاني تحول إلى رائد أعمال متسلسل. وكان التطبيق في البداية للأسئلة والإجابات في الوقت الفعلي مع تضمنه مدفوعات صغيرة. ولكن تطور لاحقًا إلى مركز للمحادثات الجماعية. وأثناء وجود Sphere المستقل، كان يهدف إلى جلب التنظيم إلى المحادثات الجماعية عبر الهاتف المحمول.