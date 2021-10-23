شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية روسية تلتحم لأول مرة بمختبر "ناؤوكا" الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أفاد بذلك الموقع الإلكتروني لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وأصبحت شاحنة " بروجريس – إم إس – 17" أول مركبة غير مأهولة التحمت بمختبر "ناؤوكا" الروسي، مع العلم أنه لم تلتحم قبلها بالمختبر إلا مركبات مأهولة وبصورة خاصة مركبة "سويوز إم إس – 18" المأهولة.

يذكر أن الشاحنة الروسية كانت قد انفصلت عن القطاع الروسي في المحطة الدولية يوم 21 أكتوبر لتقوم برحلة فضائية مستقلة في مدار الأرض لمدة يوم واحد انتظارا لتشكل ظروف باليستية مناسبة للالتحام بمختبر "ناؤوكا".

وكانت تلك المناورة لازمة لاستقبال شاحنة أخرى وهي "بروجريس إم – إو أم" التي ستحمل إلى القطاع الروسي في المحطة في نوفمبر المقبل وحدة فضائية جديدة.

يذكر أن شاحنة "بروجريس إم إس" هي مركبة فضائية غير مأهولة تم تصميمها خصيصا لصيانة المحطات الفضائية. وإنها تستخدم لنقل الوقود والأجهزة العلمية والأكسجين والماء والمواد الغذائية وغيرها إلى المحطة الفضائية الدولية وكذلك لتعديل مدارها.