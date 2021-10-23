ناسا تعلن موعد إطلاق مهمة “أرتيميس 1” إلى القمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة أنها تنوي إطلاق مهمتها ”أرتيميس 1″، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر، في شباط/فبراير المقبل، وذلك بعد سنوات من الانتظار.

وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج ”أرتيميس“ الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر بينهم أول امرأة.

وستجرى الرحلة الأولى من دون رائد فضاء إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من ”ناسا“، المسمى ”إس إل إس“، إلى القمر الكبسولة ”أوريون“ قبل أن يعود إلى الأرض.

وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين خلال مؤتمر صحفي إن ”نافذة الإطلاق خلال شباط/فبراير تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر وستكون آخر فرصة لنا في 27 شباط/فبراير“، موضحا أن ”هذه المحطة مهمة جدا، إذ تظهر أننا في المرحلة الأخيرة قبل انطلاق المهمة“.

وفي حال الحاجة، خصوصا إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في آذار/مارس (بين 12 و27) ونيسان/إبريل (بين 8 و23).

وقد جُمع الصاروخ بأكمله، الأربعاء، و“أوريون“ على قمته، في مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية. ويقرب علوه من مئة متر.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق لإجراء تجربة عامة، وسيتم ملء خزانات المركبة بالوقود مع إجراء عد عكسي زائف لأغراض التجربة وبعد هذا الاختبار، سيُعلن عن تاريخ الانطلاق المحدد.

وإذا ما حصل ذلك في النصف الأول من نافذة الإطلاق المحددة في شباط/فبراير، ستستمر المهمة حوالي ستة أسابيع، لكن إذا كان ذلك في النصف الثاني، لن تمضي المركبة سوى ما يقرب من أربعة أسابيع في الفضاء، وفق سارافين.