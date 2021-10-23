تويتر تسهل على مستخدميها الاشتراك في النشرات الإخبارية

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - كشفت شركة تويتر عن بطاقة اشتراك جديدة في النشرة الإخبارية من Revue التي تتيح الاشتراك في الرسائل الإخبارية مباشرة من التغريدات.

واستحوذت المنصة على خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، Revue، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت تأمل في إشراك الصحفيين والكتاب الذين يرغبون في مشاركة محتوى طويل دون الشعور بالحد من عدد الأحرف المسموح به في تويتر وهو 280 حرفًا.

يتمكن منشئو Revue الآن من مشاركة رابط الاشتراك في النشرة الإخبارية في تغريدة. ويوفر ذلك المزيد من الخيارات لجذب المشتركين من المنصة.

وكما أوضحت Revue: لقد جعلنا من الممكن للمتابعين الاشتراك في رسالتك الإخبارية مباشرة من حسابك عبر تويتر. ويمكنهم الآن ذلك من التغريدات أيضًا بنقرة واحدة فقط.

وتم إطلاق هذا التكامل الأولي، بعد استحواذ تويتر على Revue، في شهر يونيو. وسمح ذلك لمنشئي الرسائل الإخبارية بإضافة زر اشتراك بارز في الحساب.

وتتوسع هذه الإضافة الجديدة، وتتوافق مع دفع المنصة الأوسع نطاقًا لتوفير المزيد من خيارات تحقيق الدخل لصناع المحتوى.

ويتمكن مستخدمو المنصة الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني مرتبط بحساباتهم من الاشتراك مباشرة من التغريدات. بينما يتم توجيه أولئك الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني مرتبط بحسابهم خلال عملية الاشتراك في Revue.

ويمتد الزر أيضًا ليشمل الأشخاص الذين يشاركون روابط رسالتك الإخبارية في تغريداتهم: عندما يشارك أي شخص رابطًا لإحدى مشاركات الرسائل الإخبارية الخاصة بك في تغريدة، وينقر شخص ما عليه، يظهر زر اشتراك في المعاينة عند عودته إلى تويتر.

يمثل هذا تحديثًا مهمًا. ويعزز جاذبية النشرات الإخبارية لـ Revue، مع القدرة على جذب المزيد من الاشتراكات مع كل تغريدة.

وتشير Revue إلى أن الميزة الجديدة قد تكون طريقة لكسب مشتركين من التغريدات. بينما يتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة بطاقات تسجيل داخل Spaces وسلاسل التغريدات.

وكما لوحظ، تعمل المنصة على دمج المزيد من خيارات تحقيق الدخل لصناع المحتوى على مدار العام. ويتضمن ذلك Super Follow و Ticketed Spaces لتحقيق المزيد من الإيرادات المباشرة من الجهود داخل التطبيق.

وتعد النشرات الإخبارية مجالًا آخر للنمو المحتمل. ومن خلال تسهيل استخدام مدى وصول الجمهور لتعزيز الاشتراك في الرسائل الإخبارية، يمكن أن يكون ذلك بمثابة إغراء لمزيد من صناع المحتوى الذين قد يفكرون في خيارات النشرات الإخبارية كوسيلة لبناء مجتمعهم.

ويمهد الخيار الجديد الطريق أيضًا لمزيد من خيارات الاتصال المباشر المماثلة للمنتجات والخدمات الأخرى داخل التغريدات.

وتلاحظ Revue أنه في حين أن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي Revue عبر سطح المكتب والويب، فمن المقرر أن تصل إلى أندرويد و iOS في المستقبل القريب.