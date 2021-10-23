شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء فى هونج كونج يبتكرون تصميما جديدا لكمامات شفافة يكسر حاجز التواصل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر خبراء في جامعة لينجنان، بهونج كونج، تصميم قناع وجه شفافًا جديدًا، يقولون إنه يتيح التواصل الخالي من العوائق، في حين أنه يمثل إنجازًا بالنسبة لضعاف السمع الذين قد يحتاجون إلى قراءة الشفاه، ويقول المصممون إنه يمكن للقناع إفادة المجتمع ككل خلال فترة COVID-19، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة abc 10.

وتمكن الباحثون في جامعة لينجنان، بهونج كونج، من التوصل إلى صناعة هذه الكمامات الواقية الشفافة التي تكسر حواجز التواصل اللفظي بين الأفراد في ظل فرض ارتدائها بالأماكن العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصنعت تلك الكمامات باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي ليست الأولى من نوعها، لكنها تختلف عن سابقاتها من الكمامات التي احتوت على أجزاء صغيرة شفافة فوق الفم بأنها شفافة بشكل كامل.



صورة الكمامة الشفافة

وصنعت تلك الكمامات الشفافة بالأساس لمساعدة من يعانون من صعوبات في السمع ويحتاجون إلى رؤية شفاه المتحدثين إليهم، كما تحتوي تلك الكمامات على مرشح هواء منخفض التكلفة قابل للتغيير ويحتاج إلى استبداله كل أسبوعين فقط، والطبقة الداخلية له مصممة بتقنية مقاومة بخار الهواء الذي ينتج عن الحديث أثناء ارتدائه.



الكمامة الشفافة

ومن جهته، قال الدكتور ألبرت كو، مدير الجامعة وقائد الفريق البحثي الذي أنتج تلك الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام، إن العمل على تصنيعها استغرق عاماً كاملاً، لافتًا إلى أن الشفافية الكاملة لتلك الكمامات تساعد المتحدثين على رؤية الأفواه من الجانب ومن الأمام ومن زوايا أخرى أيضاً.

وأوضح كو: "لا يتعلق الأمر بشفافية القناع فحسب، بل أيضاً بمقدار الضوء المسموح بدخوله إلى وجه مرتديه، مما يجعل قراءة الشفاه أسهل كثيرا، وأعتقد أن أهم نقطة في هذا القناع، هي أنه في الواقع قناع واقي يحتوي على مرشح HEPA، ونحن نعمل أيضا على الجيل الثاني من الفلتر الذي يتمتع بدرجة عالية من الحماية ضد كوفيد-19".