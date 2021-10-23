شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيارات الكهربائية تستحوذ على "خمس" المبيعات فى الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت السيارات الكهربائية على "خمس" المبيعات في الاتحاد الأوروبي وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث استمرت المبيعات في الارتفاع بينما تراجعت سيارات الوقود الأحفوري، وفقًا لبيانات المبيعات الصادرة من قبل منظمة تجارية.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات ، أو ACEA ، التي تمثل كبرى شركات تصنيع السيارات والشاحنات والشاحنات والحافلات في أوروبا ، إن مبيعات الطرازات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي شكلت ما يقل قليلاً عن 19٪ من إجمالي المبيعات، وقد قفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 57٪ تقريبًا لتصل إلى أكثر من 212000 وحدة ، بينما ارتفعت الموديلات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 43٪ تقريبًا لتصل إلى أكثر من 197000 وحدة.

وهذه وتيرة نمو أبطأ مما كانت عليه في عام 2020 عندما تضاعفت المبيعات ثلاث مرات تقريبًا من قاعدة منخفضة، لكنه يقارن بانخفاض بنسبة 35٪ في مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين - والتي لا تزال الأكثر مبيعًا وتمثل ما يقرب من 40٪ من إجمالي المبيعات - وانخفاض بأكثر من 50٪ لسيارات الديزل خلال الربع.

وقبل أقل من عقد من الزمان ، شكلت السيارات التي تعمل بالديزل أكثر من 50٪ من المبيعات في الاتحاد الأوروبي ، لكنها شكلت أقل من 18٪ من إجمالي السيارات المباعة في الربع الثالث، وبالإضافة إلى الاضطرار إلى تلبية أهداف انبعاثات الكربون الصارمة الجديدة في الاتحاد الأوروبي ، استفاد صانعو السيارات والمستهلكون من الإعانات الحكومية للسيارات الكهربائية.

واقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا حظرًا فعالًا على المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبارًا من عام 2035 ، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات كجزء من مجموعة واسعة من التدابير لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.