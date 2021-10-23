شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Starlab.. محطة فضائية خاصة ستصل للفضاء فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر
سيتم رفع محطة Starlab التي تتسع لأربعة أشخاص في عملية إطلاق واحدة، والتي من المتوقع أن تتم في عام 2027، وستحتوي البؤرة الاستيطانية على وحدة موطن بمساحة 12000 قدم مكعب (340 متر مكعب) من الحجم الداخلي، وعنصر طاقة ودفع، تجهيز المختبر وذراع آلي خارجي كبير لخدمة الحمولات والبضائع.
وتريد ناسا من مثل هذه المحطات التجارية أن تلتقط العمل من محطة الفضاء الدولية ، والتي من المرجح أن يتم تقاعدها في الإطار الزمني من 2028 إلى 2030.
وأنشأت وكالة ناسا مشروعًا يسمى وجهات المدار الأرضي المنخفض التجارية (CLD) للمساعدة في تسهيل الانتقال، وسيعمل CLD من خلال استراتيجية من مرحلتين على غرار تلك المستخدمة في برامج الشحن التجاري والطاقم التجاري للوكالة، والتي حفزت تطوير المركبات الفضائية الخاصة التي تزور محطة الفضاء الدولية مثل كبسولة سبيس إكس دراجون.