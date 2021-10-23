شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Starlab.. محطة فضائية خاصة ستصل للفضاء فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات Nanoracks وVoyager Space وLockheed Martin اليوم، أنهم يخططون لإنشاء محطة فضائية خاصة للطيران وتشغيلها في مدار أرضي منخفض (LEO) بحلول عام 2027، والتي من المتوقع أن تكون وجهة سياحية بالإضافة إلى مركز للبحث والتصنيع يساعد في تعزيز نمو الاقتصاد خارج الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت الشركات، "لتلبية احتياجات حكومة الولايات المتحدة ووكالات الفضاء الدولية والاحتياجات التجارية في الفضاء، سيقوم قادة الصناعة هؤلاء بتطوير Starlab خصيصًا لتمكين اقتصاد الفضاء وتلبية طلب العملاء المكبوت على خدمات الفضاء مثل أبحاث المواد ونمو النباتات ونشاط رواد الفضاء".

سيتم رفع محطة Starlab التي تتسع لأربعة أشخاص في عملية إطلاق واحدة، والتي من المتوقع أن تتم في عام 2027، وستحتوي البؤرة الاستيطانية على وحدة موطن بمساحة 12000 قدم مكعب (340 متر مكعب) من الحجم الداخلي، وعنصر طاقة ودفع، تجهيز المختبر وذراع آلي خارجي كبير لخدمة الحمولات والبضائع.

وتريد ناسا من مثل هذه المحطات التجارية أن تلتقط العمل من محطة الفضاء الدولية ، والتي من المرجح أن يتم تقاعدها في الإطار الزمني من 2028 إلى 2030.

وأنشأت وكالة ناسا مشروعًا يسمى وجهات المدار الأرضي المنخفض التجارية (CLD) للمساعدة في تسهيل الانتقال، وسيعمل CLD من خلال استراتيجية من مرحلتين على غرار تلك المستخدمة في برامج الشحن التجاري والطاقم التجاري للوكالة، والتي حفزت تطوير المركبات الفضائية الخاصة التي تزور محطة الفضاء الدولية مثل كبسولة سبيس إكس دراجون.