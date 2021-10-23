شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فك تشفير نظام تسلا لتخزين بيانات القيادة .. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختبر تابع للحكومة الهولندية إنه فك تشفير نظام تخزين بيانات القيادة التابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا الخاضع لحماية مشددة، مما كشف عن ثروة من المعلومات التى يمكن استخدامها للتحقيق فى حوادث خطيرة وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

وقام فريق من الباحثين الهولنديين بفك تشفير نظام تخزين بيانات شركة تيسلا، مما يوفر الوصول إلى مجموعة من المعلومات التي قد تكون مفيدة في تحقيقات التصادم.

وكان من المعروف أن سيارات الشركة تخزن البيانات من الحوادث. ولكن المعهد الهولندي للأدلة NFI قال إنه اكتشف بيانات أكثر بكثير مما كان المحققون على علم به في السابق.

وقال NFI إن البيانات التي تم فك تشفيرها أظهرت أن سيارات تيسلا تخزن معلومات حول تشغيل نظام مساعدة السائق، المعروف باسم المرشد الآلي.

وتسجل المركبات أيضًا السرعة وموضع دواسة الوقود وزاوية عجلة القيادة واستخدام الفرامل، واعتمادًا على كيفية استخدام السيارة، يمكن تخزين هذه البيانات لأكثر من عام.

وقال فرانسيس هوجينديك، المحقق الرقمي في NFI، في بيان: تحتوي هذه البيانات على ثروة من المعلومات للمحققين ومحللي حوادث المرور ويمكن أن تساعد في تحقيق جنائي بعد حادث مروري مميت أو حادث مع إصابة.

وقال المختبر الهولندي إنه بدلاً من طلب البيانات من تيسلا، أجرى عملية هندسة عكسية لسجلات البيانات، وهي عملية يتم فيها تفكيك البرمجيات لاستخراج المعلومات، الموجودة في سيارات الشركة من أجل التحقيق فيها بشكل موضوعي.

وقام NFI بالتحقيق في حادث تصادم بين سائق تيسلا يستخدم المرشد الآلي وسيارة أمامها استخدمت المكابح بقوة فجأة.

اختراق نظام تخزين بيانات القيادة في تيسلا

وأظهر التحقيق أن السائق استجاب خلال وقت الاستجابة المتوقع لتحذير استئناف السيطرة على السيارة، ولكن التصادم وقع لأن السيارة كانت تتبع السيارة الأخرى عن كثب في حركة المرور المزدحمة.

وقال NFI إن الشركة تشفر بيانات القيادة للحفاظ على تقنيتها آمنة من الشركات المصنعة الأخرى وحماية خصوصية السائق. ويمكن لمالكي السيارات طلب بياناتهم، بما في ذلك لقطات الكاميرا، في حالة وقوع حادث.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت تيسلا إنها أنشأت موقعًا في الصين لتخزين بيانات السيارات محليًا. وخضعت شركات صناعة السيارات لتدقيق متزايد حول كيفية تعاملهم مع المعلومات التي تم جمعها بواسطة كاميرات السيارات وأجهزة الاستشعار.

ووجد NFI أن الشركة قد امتثلت لطلبات البيانات من السلطات الهولندية. ولكن استبعدت الكثير من البيانات التي كان من الممكن أن تكون مفيدة.

ومن خلال فك التشفير، يعرف NFI الآن المزيد عن نوع البيانات التي تخزنها شركة صناعة السيارات ومدة تخزينها. ويسمح ذلك بطلبات بيانات أكثر تفصيلاً.

وقال المختبر إن الشركة لديها إمكانية الوصول عن بعد إلى البيانات. ويتم تحميل هذه البيانات بشكل دوري من السيارات واستخدامها من قبل الشركة لتحسين المنتج أو لإصلاح الأعطال.

وأوضح المختبر أنه حصل على بيانات من Model S و Model Y و Model X و Model 3. وشارك النتائج في مؤتمر للجمعية الأوروبية لأبحاث الحوادث حتى يتمكن محللو الحوادث الآخرون من استخدامها.