شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من Google Photos؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تطوير Google Photos بواسطة جوجل، وهي عبارة عن مخزن تخزين حيث يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم مجانًا، وأيضًا، يمكنك الوصول بسهولة إلى هذه الصور ومقاطع الفيديو في أي وقت من هاتف ذكي أو كمبيوتر أو جهاز لوحي عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

وعلاوة على ذلك، هناك احتمالية أن تقوم بحذف صورة أو مقطع فيديو عن طريق الخطأ على Google Photos، لكن لا تقلق حيث يمكنك استعادتها مرة أخرى إلى جهازك.

كيفية استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من Google Photos؟

الخطوة 1: افتح تطبيق Google Photos على هاتفك المحمول.

الخطوة 2: في الجزء السفلي، انقر على خيار "المكتبة" ثم على "سلة".

الخطوة 3: المس مع الاستمرار الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد استرداده.

الخطوة 4: بعد ذلك، انقر فوق الخيار "استعادة". ستتم استعادة الصورة أو مقطع الفيديو في تطبيق المعرض بهاتفك أو في حساب Google Photos.

كيف يمكنني استعادة الصور المحذوفة نهائيًا من iCloud؟

على جهاز iPhone، انتقل إلى الصور> الألبومات، ثم مرر لأسفل وانقر على خيار "تم حذفه مؤخرًا". علاوة على ذلك، انقر فوق "تحديد" وحدد جميع الصور التي تريد استعادتها وانقر فوق "استرداد".

ما هي مدة تخزين الصور المحذوفة في iCloud؟

تنتقل جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة إلى ألبوم "المحذوف مؤخرًا" لمدة 30 يومًا، بعد 30 يومًا، يتم حذفها نهائيًا.