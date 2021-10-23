شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق.. بين ميزتي Disappearing Messages و View Once على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيس بوك إضافة ميزات جديدة إلى تطبيق المراسلة الفورية واتس آب، حيث أضافت الشركة مؤخرًا ميزتين مهمتين للغاية - اختفاء الرسائل وعرضها مرة واحدة، وتعمل كلتا الميزتين بشكل أساسي على نفس الشيء لجانبين مختلفين من نظام المراسلة الفورية.

وبتعبير أدق، فإن ميزة الرسائل المختفية مخصصة للرسائل التي تتضمن وسائط، في حين أن ميزة العرض مرة واحدة مخصصة للصور ومقاطع الفيديو بشكل صارم، ولكن، هناك المزيد من القصة وهناك العديد من الأشياء الأخرى التي تميزهم من حيث الميزات والوظائف.

الرسائل المختفية مخصصة للرسائل، وبمجرد تمكين الميزة، ستختفي الرسائل الجديدة المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية تلقائيًا بعد سبعة أيام، الصور ومقاطع الفيديو المرسلة مع تمكين الميزة تختفي أيضًا بعد سبعة أيام، ومع ذلك، إذا تم تشغيل التنزيل التلقائي، فسيتم حفظه في مساحة تخزين الهاتف الذكي ويمكن مشاهدته من المعرض.

أما باستخدام ميزة العرض مرة واحدة، يمكن للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، ما يعنيه هذا هو أنه مع تشغيل الميزة، ستختفي الصورة أو مقاطع الفيديو المرسلة تلقائيًا من الدردشة بعد أن فتحها المتلقي مرة واحدة وكما هو الحال مع الرسائل المختفية، لا يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في مساحة تخزين الهاتف.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها حول اختفاء الرسائل وميزات العرض مرة واحدة:

ميزة Disappearing Messages

- إذا لم يفتح المستخدم واتس آب في فترة السبعة أيام، فستختفي الرسالة، قد تظل معاينة الرسالة موجودة في الإشعارات حتى يتم فتح واتس آب.

- لن يتم حذف الرسالة المختفية بعد سبعة أيام إذا رد عليها شخص ما.

- سيتم تضمين رسالة الاختفاء في النسخة الاحتياطية إذا أخذ شخص ما النسخة الاحتياطية قبل اختفاء الرسائل. سيتم حذفها عندما يستعيد المستخدم من نسخة احتياطية.

- من الممكن حفظ الرسائل المختفية أو إعادة توجيهها أو التقاطها قبل حذفها.

- يمكن للمرء أيضًا التقاط صورة باستخدام كاميرا للرسائل المختفية.

ميزة View Once

- لا يمكن إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو أو حفظها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها.

- الصور أو مقاطع الفيديو التي لم يتم فتحها في غضون 14 يومًا ستنتهي تلقائيًا.

- يمكن استعادة الوسائط من النسخة الاحتياطية إذا تم إلغاء فتح الرسالة في وقت النسخ الاحتياطي. إذا تم فتح الصورة أو مقطع الفيديو بالفعل، فلن يتم تضمين الوسائط في النسخة الاحتياطية ولا يمكن استعادتها.

- من الممكن التقاط لقطات شاشة أو عرض سجل الشاشة مرة واحدة في الوسائط.