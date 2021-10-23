تكنولوجيا: خطط لإعادة تدوير الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر لاستعادة المعادن الثمينة

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القاهرة - سامية سيد - ستبدأ دار سك العملة الملكية في إعادة تدوير الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المهملة لاستعادة الذهب والفضة والمعادن الثمينة، حيث وقعت شركة العملات المعدنية البريطانية صفقة مع شركة Excir الكندية الناشئة لاستخدام تقنية جديدة تسمح لها باستعادة أكثر من 99% من المعادن الموجودة في النفايات الإلكترونية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستهدف التقنية الكيمياء بشكل انتقائي واستخراج المعادن الثمينة من لوحات الدوائر الكهربائية في غضون ثوانٍ، مما يوفر حلاً مستدامًا لأكثر من 50 مليون طن من "النفايات الإلكترونية" التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويتم حاليًا إعادة تدوير أقل من 20% من النفايات الإلكترونية في العالم، حيث يتم التخلص من معادن ثمينة تقدر بنحو 57 مليار دولار إلى حد كبير.

يعتقد الخبراء أن ما يصل إلى 7% من ذهب العالم يمكن احتواؤه في النفايات الإلكترونية، وتذهب جبال النفايات الإلكترونية إلى مكبات النفايات أو يتم إرسالها إلى الخارج لتتم معالجتها في درجات حرارة عالية في المصاهر.

قالت شركة Royal Mint المملوكة للحكومة، والتي ستستخدم التكنولوجيا لاستعادة المعادن الثمينة في درجة حرارة الغرفة في موقعها في جنوب ويلز، إن التجارب أنتجت بالفعل ذهبًا بدرجة نقاء تبلغ 999.9، وبمجرد التوسع، من المتوقع أن يتم استخراج البلاديوم والنحاس والفضة أيضًا، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذه التكنولوجيا في المملكة المتحدة.