شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر يحصل على ميزة "واقع افتراضي" جديدة لمكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيس بوك ميزة Group Effects الجديدة إلى ماسنجر والتي ستتيح للجميع في مكالمة فيديو تمكين تأثيرات الواقع الإفتراضي، وكجزء من الميزة، تمت إضافة أكثر من 70 تأثيرًا جديدًا إلى ماسنجر، وتتضمن هذه التأثيرات أيضًا ألعابًا مثل تلك التي تجعلك تنافس المشاركين في مكالمات الفيديو لبناء أفضل برجر.

وقد تمت إضافة الميزة الجديدة لكل من مكالمات ماسنجر و ماسنجر Rooms وسيتم إطلاقها أيضًا على منصة انستجرام، ويمكن الاستفادة من ميزة Group Effect من خلال النقر على أيقونة الوجه المبتسم في مكالمة فيديو جماعية جارية، والتي ستفتح لك قائمة تأثيرات للاختيار من بينها.

وتشير إضافة ميزات جديدة للمكالمات الجماعية إلى أن فيس بوك لا يتأخر في منافسته مع المنصات الأخرى التي تقدم ألعاب AR مثل Snapchat، وعلى الرغم من حقيقة أن الناس يعانون من إجهاد مكالمات الفيديو ويبحثون عن خيارات مثل البودكاست، فإن مكالمات الفيديو لن تنفد قريبًا.

ولا يزال الوباء موجودًا وقد يمر وقت طويل قبل أن يبدأ قسم كبير من السكان المدركين لفيروس كورونا في الشعور بأنه ليس بحاجة إلى إجراء مكالمة فيديو مع الأصدقاء والعائلة بعد الآن.

ويخطط فيس بوك أيضًا للتوسع في ميزة Group Effects من خلال منح المزيد من المبدعين والمطورين إمكانية الوصول إلى Spark AR Multipeer API الجديدة.

وقال فيس بوك في منشور مدونة: "باستخدام Spark Multipeer API، يمكن لجميع المبدعين والمطورين إنشاء تأثيرات تفاعلية ديناميكية في الوقت الفعلى لجماهير أكبر وتحويل الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع مكالمات الفيديو."