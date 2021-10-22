شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتحدى الطلاب فى الولايات المتحدة لتصميم روبوت يحفر القمر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى مسابقة Lunabotics Junior فى الوقت الذي تقترب فيه وكالة الفضاء من إطلاق أول مهمة Artemis لها والتى ستطير بمركبة فضائية حول القمر قبل هبوط الطاقم فى السنوات القليلة المقبلة كجزء من الجهود لإلهام الشباب للانخراط فى الهندسة وحتى مساعدة وكالة ناسا فى المهمات المستقبلية،

وتأمل الوكالة أن تثير المسابقة بعض الأفكار الإبداعية الفريدة بين شباب الأمة، وفقا لتقرير digitartlend التقنى .

وتقام المسابقة بالتعاون مع Future Engineers وتطلب من طلاب K-12 أن يحلموا بإنسان آلي قادر على حفر وتحريك تربة القمر ، والمعروف أيضًا باسم الثرى.

وتقول ناسا إنه يمكن استخدام الثرى يومًا ما في صنع الخرسانة القمرية للمباني لاستيعاب رواد الفضاء في مهمات القمر الممتدة.

وأضاف "أن استخراج الموارد فى الفضاء السحيق تتطلب الابتكار والإبداع، والطلاب هم بعض من أكثر المفكرين المبدعين" مايك كينكيد، مدير ناسا المساعد لمكتب STEM قال في بيان " يجلب الجيل القادم دائمًا وجهات نظر جديدة وأفكارًا إبداعية وإحساسًا بالتفاؤل للتحديات التى تضعها ناسا أمامهم، وأنا أتطلع حقًا إلى رؤية التصميمات التي يقدمونها إلى Lunabotics Junior ".

ولا يُتوقع من الطلاب الذين يدخلون المسابقة بناء الروبوت الخاص بهم فقط ، ولكن طُلب منهم وصف كيف سيتمكن الروبوت من حفر وتحريك الثرى القمرى ، وسيتعين على المهندسين المتمرسين أيضًا شرح كيفية تعامل تصميم وتشغيل الروبوت مع الغبار القمري المزعج المحتمل الذي يمكن أن ينجرف حوله ويلتصق بالأسطح عند اضطراب الثرى.

وأولئك الذين يحرصون على دخول المسابقة يمكنهم القيام بذلك بشكل فردى و يمكن للمدرسين تحويله إلى مشروع دراسي وإدخال مجموعة من الطلاب معًا، وسيتم تقسيم المشاركات إلى فئتين - الصفوف K-5 والصفوف 6-12.

وسيحصل عشرة متسابقين في الدور قبل النهائي على حزمة جائزة Lunabotics Junior وسيفوز أربعة متسابقين نهائيين وطنيين من كل فئة بجلسة افتراضية مع أحد خبراء ناسا

و سيحصل الفائز الوطني من كل فئة على محادثة افتراضية لفصلهم مع جانيت بترو ، مديرة مركز كينيدي للفضاء، والموعد النهائى لمسابقة Lunabotics Junior هو 25 يناير 2022