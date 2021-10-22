شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك "سيغير اسمه الأسبوع المقبل".. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة فيس بوك لتغيير اسم الشركة كجزء من إعادة العلامة التجارية المتوقع الإعلان عنها في الأيام المقبلة، فيما ذكر تقرير سابق لموقع The Verge أن الاسم سيركز على "metaverse"، وهو عالم افتراضي حيث يمكن للمستخدمين العيش والعمل واللعب.

إن تغيير الاسم القادم، الذي يخطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للحديث عنه في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 أكتوبر، ولكن يمكن الكشف عنه قريبًا، يهدف إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفًا بأكثر من وسائل التواصل الاجتماعي وجميع العلل التي تنطوي عليها.

ومن المحتمل أن يضع تغيير العلامة التجارية تطبيق فيس بوك الأزرق كواحد من العديد من المنتجات التابعة لشركة أم تشرف على مجموعات مثل انستجرام و واتس آب و Oculus والمزيد، وقد رفض متحدث باسم فيس بوك التعليق على هذه القصة.

ولدى فيس بوك بالفعل أكثر من 10آلاف موظف يبنون أجهزة للمستهلكين مثل نظارات الواقع المعزز التي يعتقد زوكربيرج أنها ستكون موجودة في كل مكان مثل الهواتف الذكية، وفي يوليو، أخبر The Verge أنه على مدار السنوات العديدة القادمة، "سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse."

ويمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا على فصل العمل المستقبلي الذي يركز عليه زوكربيرج عن التدقيق المكثف الذي يخضع له فيس بوك حاليًا للطريقة التي تعمل بها منصته الاجتماعية اليوم.

حيث قامت موظفة سابقة بالشركة بتسريب مجموعة من الوثائق الداخلية المؤذية لصحيفة وول ستريت جورنال وأدلت بشهادتها أمام الكونجرس، حيث يحاول منظمو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى تفكيك الشركة، وتراجع ثقة الجمهور في كيفية قيام فيس بوك بأعماله.

فيما لا تعد فيسبوك أول شركة تقنية معروفة تغير اسمها مع توسع طموحاتها، ففي عام 2015، أعادت جوجل تنظيم نفسها بالكامل في إطار شركة قابضة تدعى Alphabet، وذلك جزئيًا للإشارة إلى أنها لم تعد مجرد محرك بحث، ولكنها مجموعة مترامية الأطراف تضم شركات تصنع سيارات بدون سائق وتقنيات صحية.

كما غيرت Snapchat علامتها التجارية إلى Snap Inc، في عام 2016، وهو نفس العام الذي بدأت فيه تسمية نفسها بـ "شركة الكاميرات" وطرحت أول زوج لها من نظارات الكاميرا Spectacles.

وذكر التقرير أن اسم شركة فيسبوك الجديد هو سر يخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها وغير معروف على نطاق واسع، حتى بين قيادتها العليا الكاملة، و يمكن أن يكون للاسم المحتمل علاقة بـ Horizon، وهو اسم إصدار VR الذي لم يتم طرحه بعد من فيس بوك-Meet-Roblox الذي طورته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقد تم تعديل اسم هذا التطبيق مؤخرًا إلى Horizon Worlds بعد فترة وجيزة من قيام فيس بوك بعرض نسخة للتعاون في مكان العمل تسمى Horizon Workrooms.

وبصرف النظر عن تعليقات زوكربيرج، يعمل فيس بوك بثبات على وضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التإلى من التكنولوجيا، ففي الصيف الماضي، تم تشكيل فريقًا متخصصًا في metaverse، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عن ترقية أندرو بوسورث، رئيس AR و VR، إلى منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا، وقبل يومين فقط، أعلن فيس بوك عن خطط لتوظيف 10000 موظف إضافي للعمل في metaverse في أوروبا.

وقال زوكربيرج لـ The Verge’s Casey Newton هذا الصيف إن metaverse "سيكون تركيزًا كبيرًا، وأعتقد أن هذا سيكون جزءًا كبيرًا من الفصل التإلى للطريقة التي يتطور بها الإنترنت بعد الإنترنت عبر الهاتف المحمول"، "وأعتقد أنه سيكون الفصل الكبير التإلى لشركتنا أيضًا، حقًا مضاعفة في هذا المجال."