شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل أندرويد أكثر ملاءمة للعمل عن بعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها تخطط لتوسيع توفر أداة Work Profile للمستخدمين غير المدارين باستخدام حساب Google Workspace، وتصل أداة Work Profile لنظام التشغيل أندرويد، التي تتيح لك إخفاء تطبيقات وبيانات عملك وتحافظ على استخدام هاتفك الشخصي، إلى المزيد من المستخدمين في العام المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، توفر أداة Work Profile طريقة ملائمة للفصل بين عملك وحياتك الشخصية عبر هاتفك الذكي. وعند تمكين هذه الميزة، تظهر تطبيقات العمل والتطبيقات الشخصية ضمن علامتي تبويب مختلفتين داخل درج التطبيق.

وتتميز تطبيقات العمل بشارة حقيبة صغيرة لتمييز نفسها عن التطبيقات الشخصية. ووفقًا لمدونة من الشركة، تقتصر الميزة حاليًا على الهواتف التي تديرها المؤسسة.

ولكن من المقرر أن يتغير هذا لأن جوجل تقول إنها تخطط لجلب الميزة إلى أجهزة Google Workspace غير المدارة في عام 2022.

ويعني ذلك أنك لن تضطر إلى الاعتماد على صاحب العمل لتشغيلها عبر جهازك.

وقالت الشركة: كانت أداة Work Profile في السابق متاحة عبر الأجهزة المدارة فقط. ولكن نخطط الآن لتقديم نفس مزايا أداة Work Profile للمستخدمين غير المدارين بهوية العمل أيضًا.

ويتيح هذا لأي شخص يستخدم أندرويد لأغراض العمل فصل تطبيقات العمل والتطبيقات الشخصية في واجهة واحدة وإيقاف جميع التطبيقات المتعلقة بالعمل بنقرة واحدة.

وتتوفر أداة Work Profile في أندرويد لمستخدمي Google Workspace غير المدار اعتبارًا من العام المقبل، مع وجود خطط للتوسع إلى المزيد من موفري الهوية بعد فترة وجيزة لتحسين الأمان عند وصول المستخدمين إلى محتوى الشركة.

وتريد الشركة أن تجعل المستخدمين يقومون بالمصادقة في نظام علامات التبويب المخصصة. وذلك بدلاً من WebView، مما يجعل التجربة أسرع للموظفين ويسمح لمقدمي الخدمة بالوصول إلى المزيد من معلومات أمان الهاتف.

يضيف أندرويد 12 نوعًا جديدًا للملف الشخصي، يسمى Clone، الذي يمكن دعم استنساخ التطبيقات عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 12 وما فوق.

وباستخدام ملف تعريف Clone الجديد، يتمكن المستخدمون من تشغيل ثلاث مثيلات من نفس التطبيق في وقت واحد.

وقامت الشركة مؤخرًا أيضًا بتوسيع دعم أداة Work Profile عبر أندرويد ليشمل أندرويد أوتو Android Auto. ويسمح ذلك بالوصول إلى تطبيقات العمل مباشرة من لوحة معلومات أندرويد أوتو دون الحاجة إلى الوصول إلى الهواتف.