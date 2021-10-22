شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلانات سناب شات التجارية تتأثر بتغييرات آبل .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم شركة سناب بنسبة 25% بعد أن قالت مالكة تطبيق الرسائل المصورة سناب شات إن تغييرات الخصوصية التى تنفذها شركة آبل عبر أجهزة iOS تضر بقدرة الشركة على استهداف وقياس إعلاناتها الرقمية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت شركة سانتا مونيكا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تكسب الغالبية العظمى من إيراداتها من بيع الإعلانات الرقمية عبر التطبيق، إن المشكلة تفاقمت بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة وتسبب ذلك في تراجع العلامات التجارية عن إنفاقها على الإعلانات.

وألقت نتائج الشركة، وهي الأولى من كبرى شركات التواصل الاجتماعي التي تعلن عن أرباحها، بظلالها على فيسبوك وتويتر، اللتان تصدران نتائج الربع الثالث الأسبوع المقبل.

وتسببت نتائج سناب شات أيضًا في انخفاض أسهم فيسبوك بنسبة 6 في المئة، وتراجع تويتر بنسبة 7%، وتراجع ألفابت بنسبة 3%.

وتم طرح تحديثات خصوصية آبل على نطاق واسع في شهر يونيو ومنعت المعلنين الرقميين من تتبع مستخدمي آيفون دون موافقتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، إن أداة قياس الإعلانات الجديدة التي قدمتها شركة آبل أعاقت قدرة الشركات على قياس أداء إعلاناتها، مما أدى إلى تغيير العديد من الطرق التي اعتاد المعلنون على ممارسة الأعمال التجارية بها منذ عقود.

وأضافت الشركة أنها تتوقع استمرار تغييرات خصوصية آبل واضطرابات سلسلة التوريد العالمية خلال الربع الرابع. التي تعد عادةً أعلى فترة ربح لشركات الوسائط الاجتماعية عندما تكثف العلامات التجارية التسويق لموسم العطلات.

مستخدمو سناب شات يصلون إلى 306 ملايين

ويعمل العديد من المعلنين الذين يضعون إعلانات عبر سناب شات في صناعات الجمال والأزياء والسلع الاستهلاكية، وقالت الشركة إن اضطرابات سلسلة التوريد أثرت في مجموعة واسعة من المعلنين عبر الصناعات والمناطق.

وبلغت إيرادات الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر 1.07 مليار دولار، وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا، وهو مقياس يراقبه المعلنون والمستثمرون عن كثب، بنسبة 23 في المئة سنويًا إلى 306 ملايين.

وعملت الشركة على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم من خلال بناء ميزات جديدة مثل القدرة على اكتشاف المطاعم والمتاجر من خلال ميزة الخريطة. أو لعب الألعاب الافتراضية مع الأصدقاء.

وبلغ صافى الخسارة خلال الربع 72 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تتراوح عائدات الربع الرابع بين 1.16 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار. والمستخدمين النشطين يوميًا بين 316 مليون إلى 318 مليونًا.