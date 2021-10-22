شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيدفع للناشرين الفرنسيين مقابل محتوى الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيس بوك، إنها أبرمت صفقة مع مجموعة من الناشرين الفرنسيين لتدفع لهم مقابل روابط لقصصهم الإخبارية التي يشاركها الأشخاص على الشبكة الاجتماعية.

وتقول الشركة إنها وقعت اتفاقية الترخيص مع Alliance de la Presse d'Information Generale، التي تمثل 300 ناشر فرنسي، من أجل "تحسين جودة المعلومات عبر الإنترنت لمستخدمي الإنترنت والناشرين على فيس بوك".

لكن لم يتم الكشف عن الشروط المالية، وقالت فيس بوك أيضًا إنها ستطلق في يناير نسخة فرنسية من منتجها الإخباري على فيس بوك، حيث يمكن لناشري المجموعة السماح بقصصهم بالظهور.

وتعد صفقة الترخيص هي نتيجة دفع أوسع من قبل السلطات في أوروبا وأماكن أخرى لإجبار فيس بوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى على تعويض الناشرين عن المحتوى، وكانت الحكومات تستجيب لشكاوى المنافذ الإخبارية من أن شركات الإنترنت تزداد ثراءً على حسابها، وتبيع الإعلانات المرتبطة بتقاريرها دون مشاركة الإيرادات.

وكانت فرنسا أول 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى توجيه حقوق الطبع والنشر لعام 2019، والذي يحدد طريقة للناشرين وشركات الأخبار لإبرام صفقات الترخيص مع المنصات عبر الإنترنت.

وقد وقعت جوجل اتفاقية إطار عمل مماثلة مع التحالف هذا العام، لكن المحادثات حول منح التراخيص تعثرت، مما دفع المنظمين الفرنسيين إلى فرض غرامة كبيرة على جوجل لعدم التفاوض بحسن نية مع الناشرين.