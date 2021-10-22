شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر عالميا 9.3٪ خلال الربع الثالث من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال السوق العالمي لشحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية يشهد نموًا قويًا للنمو السادس على التوالي على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، وفقًا لـ Counterpoint، حيث شهد السوق إجمالي شحنات 84.3 مليون وحدة على الرغم من النقص المستمر في المكونات وقيود العرض الأخرى.

ومع ذلك، فإن النمو على أساس سنوي بنسبة 9.3٪ خلال الربع يعني تباطؤ زخم شحن أجهزة الكمبيوتر الشخصي بعد أربعة أرباع متتالية من النمو السنوي المكون من رقمين منذ الربع الثالث من عام 2020.

ووفقًا للتقرير، ففي الربع الثالث من عام 2021، ظلت سلسلة إمداد أجهزة الكمبيوتر العالمية مقيدة بسبب نقص المكونات المتعلقة بإدارة الطاقة IC وتردد الراديو وترميز الصوت وغيرها، ويقول التقرير: "نعتقد أنه لا يوجد حل لهذا التفاوت بين العرض والطلب حتى منتصف عام 2022".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن جهاز Chromebook أصبح أكبر عائق خلال الربع، حيث تم الوفاء بالطلبات الحكومية والتعليمية إلى حد كبير في النصف الأول، بالإضافة إلى زيادة توافر لقاحات COVID-19 وإعادة فتح المكاتب والمدارس في جميع أنحاء العالم، وتعتقد شركة الأبحاث أيضًا أن الطلب على أجهزة Chromebook سيتوقف هذا العام.

أكبر خمس شركات مصنعة لأجهزة الكمبيوتر في الربع

ظهرت لينوفو مرة أخرى كشركة رائدة في الربع الثالث بحصة سوقية بلغت 23.9٪ بعد شحن 20.1 مليون وحدة، واحتلت HP المرتبة الثانية في القائمة بحصة سوقية تبلغ 20.5٪ ويعزى الانخفاض السنوي بنسبة 6٪ إلى حد كبير إلى تباطؤ جهاز Chromebook ونقص المكونات.

كما حققت Dell نموًا بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الربع الثالث بسبب قاعدة أقل نسبيًا وتركيزها على المنتجات التجارية / الممتازة. نمت شحنات Apple بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 بناءً على طلب الاستبدال لجهاز M1 Mac.

كما تم تعزيز شحنات Asus من قبل كل من القطاعات الاستهلاكية والتجاري، واحتلت العلامة التجارية المركز الخامس في الربع الثالث بفوزها على شركة أيسر، التي سجلت نموًا بنسبة 3٪ على أساس سنوي بسبب تباطؤ جهاز Chromebook.