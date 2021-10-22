شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى توقعات اسم فيسبوك الجديد؟.. مسؤول بالشركة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسؤول تنفيذي سابق على Facebook بخطوة في تخمين الاسم الجديد للشركة بعد أن تم الكشف عنه هذا الأسبوع للتفكير في إعادة تسمية العلامة التجارية.

يعتقد Samidh Chakrabarti ، الذي عمل سابقًا كرئيس النزاهة المدنية في Facebook ، أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي سيعمل تحت لقب "Meta" وفقا لما نقله موقع thesun.

ذكرت The Verge يوم الثلاثاء الماضى، أن Facebook يخطط لتغيير اسم شركته كجزء من إعادة العلامة التجارية المتوقع الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

من الواضح أن الاسم سيركز على "metaverse" ، وهو عالم افتراضي تطوره الشركة حيث يمكن للمستخدمين العيش والعمل واللعب.

أحدثت أخبار تغيير العلامة التجارية الإنترنت صحة بين مستخدمي مواقع التواصل ، حيث انتشرت النكات مثل "Bookface" و "Booky McBookface" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضع عدد من خبراء الصناعة في الاعتبار تنبؤات أكثر جدية بناءً على المعلومات المقدمة إلى The Verge من قبل مصدر في Facebook.

كتب تشاكرابارتي على تويتر: "أفضل تخميني للاسم الجديد : ميتا".

"لكنني أفضل شيئًا أكثر كلاسيكية مثل" إنتاج مارك زوكربيرج"

وبحسب ما ورد يخطط زوكربيرج للكشف الرسمي عن الاسم الخميس المقبل في Connect ، وهو مؤتمر الواقع الافتراضي السنوي للشركة.

من المحتمل أن تضع إعادة العلامة التجارية تطبيق Facebook للوسائط الاجتماعية كواحد من العديد من المنتجات التابعة لشركة أم.

وبحسب ما ورد ستشرف هذه الشركة الأم على مجموعات مثل Instagram و WhatsApp و Oculus والمزيد.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التدقيق المكثف من قبل المنظمين والمشرعين بشأن ممارسات Facebook التجارية.