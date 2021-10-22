في ظاهرة فريدة.. الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل بحضور 1270 زائرا | صور

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

تعامدت أشعة الشمس علي وجة الملك رمسيس الثاني بمعبدة الكبير قداس الأقداس بأبوسمبل، في تمام الساعة الخامسة و٥٣ دقيقة، صباح اليوم الجمعة، لتعلن بداية موسم الفيضان والزراعة عند القدماء المصريين.

واستمرت الظاهرة الفريدة من نوعها لمدة ٢٠ دقيقة، وحضرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ووزير الطيران المدني ومحافظ أسوان أشرف عطية، بالإضافة إلى ٥٠ سفيرا ودبلوماسيا وإعلاميا وصحفيا وعائلاتهم، و 1270 زائرا إلى المعبد 520 أجنبيا، و750 عربيا ومصريا.

وتتكرر الظاهرة الفرعونية الفلكية الفريدة مرتين كل عام في 22 أكتوبر و22 فبراير.

وشهد دخول السائحين والزوار، إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحماية من انتشار فيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد بين الزائرين، بجانب الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل ومخارج المعبد.