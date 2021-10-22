شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية توصيل تطبيق موسيقى Spotify بمساعد أليكسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعدك جهاز مساعد أمازون في إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، من تشغيل الأضواء الذكية في جميع أنحاء منزلك إلى تشغيل الموسيقى، إذا كنت تستخدم أليكسا لتشغيل الموسيقى عبر الأوامر الصوتية، فيمكنك توصيل حساب Spotify الخاص بك بأليكسا، بحيث يتم تشغيل جميع الموسيقى تلقائيًا من Spotify بدلاً من مصدر آخر لتدفق الموسيقى.، ونقدم لك الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية توصيل Spotify بأليكسا1. افتح تطبيق أليكسا على جهاز أيفون أو أيباد أو أندرويد.

2. اضغط على أيقونة المزيد.

3. حدد الإعدادات.

4. اختر الموسيقى والبودكاست.

5. إذا كنت لا ترى Spotify مدرجًا، فاختر ربط خدمة جديدة، وإلا فتابع إلى الخطوة التالية.

6. حدد Spotify، متبوعًا بربط الحساب بأليكسا.

7. اضغط فوق تمكين لاستخدام حساب Spotify الخاص بك وتسجيل الدخول إليه.

كيفية إعداد Spotify كمشغل موسيقى افتراضي مع أليكساإذا كنت لا تريد إضافة عبارة "On Spotify" إلى أوامرك الصوتية عند تشغيل الموسيقى، فيمكنك جعل Spotify هو المشغل الافتراضي:

1. افتح تطبيق أليكسا.

2. اضغط على علامة التبويب المزيد في شريط الأدوات السفلي.

3. اضغط على الإعدادات.

4. اختر الموسيقى والبودكاست.

5. اضغط على الخدمات الافتراضية.

6. اضغط على تغيير بجوار مشغل الموسيقى الافتراضي الحالي، ثم حدد Spotify ثم اضغط على Done.