شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لـ 2 مليار من مستخدمى جوجل كروم بشأن خمسة عمليات اختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت جوجل من خمسة عيوب رئيسية في Chrome ، يمكن أن تعرض مستخدمي متصفح الويب الشهير للمتسللين، وحث عملاق البحث فى مدونة جميع مستخدمي Chrome البالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم على تحديث برامجهم الآن لحماية أنفسهم من الهجمات وفقا لما نقله موقع Thesun.

كشفت Google أنه تم العثور على خمسة ثغرات أمنية ذات تصنيف "مرتفع" في Chrome بالإضافة إلى 11 عيبًا آخرا.

تم الإبلاغ عنهم إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكي من قبل باحثين مستقلين كجزء من برنامج مكافأة الأخطاء.

يكافئ البرنامج قراصنة "القبعة البيضاء" - أولئك الذين يستخدمون مهاراتهم في القرصنة للأبد - لإيجاد أخطاء يحتمل أن تكون خطيرة في برامج Google.

كالممارسة المعتادة للشركة قدمت Google تفاصيل مقيدة حول الأخطاء في منشور المدونة الخاص بها.

هذا لضمان عدم تمكن المتسللين من الكشف عنها قبل أن تتاح للمستخدمين فرصة تحديث متصفحاتهم.

ما نعرفه هو أنه من بين الثغرات الخمس عالية التصنيف التي تم العثور عليها ، تتضمن ثلاثة منها ما يسمى ببرامج استغلال الثغرات "Use-After-Free" (UAF).