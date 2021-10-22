شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تعزز مقاطع فيديو البودكاست عبر خدمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة سبوتيفاي أنها تفتح الوصول إلى أداة جديدة لصناع المحتوى تسمح لهم بالبدء بنشر مقاطع فيديو البودكاست عبر خدمتها.

واستثمرت المنصة نحو مليار دولار في مجال البودكاست بين عمليات الاستحواذ والصفقات الحصرية والشراكات الأخرى. وتريد الآن من الناس أن يفعلوا أكثر من مجرد الاستماع، حريث نريدهم أن يشاهدوا أيضًا وفقا لما نقلته aitnews.

ويتم توفير الأداة من خلال منصة إنشاء البودكاست التابعة للشركة Anchor، مما يوسع الإطلاق العالمي للبودكاست للفيديو الذي بدأ في العام الماضي وشمل مجموعة مختارة من صناع المحتوى.

وقالت المنصة في ذلك الوقت إن مجموعتها الأولى من مقاطع فيديو البودكاست تضمنت أصول المنصة الأصلية والحصرية، بالإضافة إلى بعض البودكاست من أطراف خارجية.

ولكن لم تكن هناك طريقة لأي صانع محتوى لنشر الفيديو عبر الخدمة. وبدلاً من ذلك، كان يتعين عليهم اللجوء إلى منصات الفيديو الأخرى، مثل يوتيوب.

ويتغير هذا الآن. وباستخدام Anchor، يمكن لصناع المحتوى تحميل مقاطع فيديو البودكاست من خلال حساباتهم، على غرار كيفية إنشاء حلقات البودكاست الصوتية ونشرها.

وبمجرد النشر، يمكن للمعجبين الاستماع إلى البودكاست عبر المنصات، بما في ذلك من خلال تطبيق سبوتيفاي للأجهزة المحمولة وأجهزة الحواسيب ونسخة الويب ومعظم أجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب.

وقالت المنصة في ذلك الوقت إن مجموعتها الأولى من مقاطع فيديو البودكاست تضمنت أصول المنصة الأصلية والحصرية، بالإضافة إلى بعض البودكاست من أطراف خارجية.

ولكن لم تكن هناك طريقة لأي صانع محتوى لنشر الفيديو عبر الخدمة. وبدلاً من ذلك، كان يتعين عليهم اللجوء إلى منصات الفيديو الأخرى، مثل يوتيوب.

ويتغير هذا الآن. وباستخدام Anchor، يمكن لصناع المحتوى تحميل مقاطع فيديو البودكاست من خلال حساباتهم، على غرار كيفية إنشاء حلقات البودكاست الصوتية ونشرها.

وبمجرد النشر، يمكن للمعجبين الاستماع إلى البودكاست عبر المنصات، بما في ذلك من خلال تطبيق سبوتيفاي للأجهزة المحمولة وأجهزة الحواسيب ونسخة الويب ومعظم أجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب.

ويتمكن صناع المحتوى أيضًا من تحقيق الدخل من مقاطع فيديو البودكاست أثناء قيامهم بالبودكاست الصوتي من خلال استخدام الاشتراكات.

وبينما يمكن لصناع المحتوى تعيين أسعارهم وتحديد ما يتضمنه الاشتراك، تقترح المنصة أن الاشتراكات يمكن أن توفر الوصول إلى محتوى الفيديو الحصري أو فتح جزء الفيديو من ملفات البودكاست الخاصة بصانع المحتوى.

سبوتيفاي تستمر في احتضان الفيديو

يمكن أن تدمج مقاطع فيديو البودكاست أيضًا الشراكات الإعلانية الحالية لصانع المحتوى، وسرعان ما تدعم الإعلانات التلقائية الأحدث أيضًا.

وبينما تفتح المنصة رسميًا الوصول إلى صناع محتوى Anchor، يتم طرح الميزة تدريجيًا. وهذا يعني أنه يتعين على صناع المحتوى المهتمين التسجيل ضمن قائمة الانتظار في الوقت الحالي.

وفي غضون ذلك تشمل قائمة مقاطع الفيديو الخاصة بالمنصة مقاطع فيديو البودكاست من أصولها الأصلية والحصرية.

وحاولت المنصة التوسع إلى الفيديو في السنوات الماضية. ولكن فشلت جهودها الأولى في الفيديو قبل نصف عقد.

وعلقت الشركة خطط الفيديو لبعض الوقت. ولكن أشارت في الآونة الأخيرة إلى اهتمامها المحتمل بالعودة إلى الفيديو عندما استحوذت على شبكة The Ringer الرياضية. واستمرت في عقد المزيد من الصفقات في هذا المجال.

ويأتي التوسع في مجال مقاطع فيديو البودكاست بالتزامن مع الأنباء التي تفيد بأن منصة يوتيوب تفكر الآن في زيادة الاستثمار في جهود البودكاست.

وذكرت وكالة بلومبرج هذا الشهر أن الشركة توظف أول مسؤول تنفيذي يركز على البودكاست.

وربما شجع هذا سبوتيفاي للترويج لجهود بث الفيديو. وذلك بالرغم من أن الوصول الفعلي لبدء التحميل لا يزال محظورًا بواسطة قائمة الانتظار.