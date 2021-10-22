تعرف إلى الساعة المتميزة “Watch GT 3” التي أطلقتها هواوي في المملكة المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت هواوي النقاب عن ساعتها الذكية Watch GT 3 في المملكة المتحدة اليوم والتي تنطلق باثنان من الأحجام، وأربعة من النماذج هم Active وClassic و Elite وأيضاً Elegant، وسعر يبدأ من 210 جنيه إسترليني.

تتميز ساعة Watch GT 3 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، للنموذح المميز بحجم 46مم، وسماكة 11مم، بينما يأتي الإصدار الأصغر 42مم بحجم شاشة 1.32 إنش ودقة عرض 466 في 466 بيكسل كما تأتي بتصميم بسماكة 10.2مم.

كما يتميز إطار الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تأتي بتصميم من البلاستيك في الجزء الخلفي.

وتنطلق الساعة الذكية بنموذج جديد PPG 5.0 لرصد معدل ضربات القلب، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتأتي الساعة بطبقة من العدسات الزجاجية التي تقدم للمستخدم تجربة أفضل في إرتداء الساعة دون أن تتأثر بالإضاءة الخارجية.

أيضاً تضم ساعة Huawei Watch GT 3 بخوارزنية محسنة لدعم فلترة الإشارات الخارجية لتسجيل معلومات أكثر دقة دون أن تتأثر بالإشارات الخارجية، كما تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع.

كما تدعم الساعة ميزة TrueSleep 5.0 التي تعمل على رصد حالة المستخدم أثناء النوم، وTruSeen 5.0 Plus لرصد الحالة الصحية والتمارين الرياضية.

ومن المقرر أن تدعم الساعة الذكية رصد نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، والتي تشمل 18 من الأنماط الرياضية الإحترافية، و12 من الأنماط الرياضية التي يتم ممارستها في الخارج مثل الجولف، والتزحلق.

كما تتضمن الساعة مدرب للركض يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، وتأتي Huawei Watch GT 3 بذاكرة 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

أيضاً تضم الساعة الذكية مستشعر تسارع، وجيرسكوب، وقياس الضغط الجوي، ومستشعر للحرارة، كما تأتي بمساعد رقمي مدمج، وميكروفون ومكبر صوتي لدعم المكالمات عبر البلوتوث، كما تعد أول ساعة من هواوي بنظام HarmonyOS 2.1.

ويأتي النموذج المميز بحجم 46مم بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، بينما يدعم النموذج المميز بحجم 42 مم بعمر شحن 7 أيام.