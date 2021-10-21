الإمارات .. لعبة الحبار تشعل «الجناح الكوري» في معرض إكسبو 2020

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسب المسلسل العالمي "لعبة الحبار" شهرة عالمية كبيرة في فترة وجيزة منذ عرضه على الشاشات الصغيرة بسبب أحداثه المثيرة والمتلاحقة. والآن بإمكان زوار المحفل العالمي إكسبو 2020 دبي التعرف عن قرب على لعبة الحبار التي أصبحت متوفرة الآن في الجناح الكوري في معرض إكسبو دبي وذلك حتى 21 نوفمبر في دبي.

تجربة ممتعة

وشارك العديد من زوار معرض إكسبو 2020 دبي في الألعاب المتنوعة التي قدمها الجناح الكوري وتخص المسلسل الشهير "لعبة الحبار".

ونالت لعبة الحبار إعجاب الحضور للجناح الكوري في معرض إكسبو 2020 دبي حيث حرص جميع الزوار على المشاركة في الألعاب والمسابقات التي تخص المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار".

ضوء أخضر وضوء أحمر

وجاءت لعبة الحبار في "إكسبو 2020 دبي"، بعد الضجة التي أحدثها العمل الدرامي المحتوي على ذلك الاسم عقب توافره عبر شبكة "نتفلكس" وتحقيقه ملايين المشاهدات، ووصوله إلى الترتيب الأول عبر المنصة، وضمن أفضل 10 عروض تلفزيونية، إذ تدور قصته حول لعبة البقاء على قيد الحياة التي تبدأ بـ456 متسابقا وجائزة قدرها نحو 38.7 مليون دولار أمريكي.

ومنافسات لعبة الحبار التي يقدمها الجناح الكوري في إكسبو، عبارة عن 4 تحديات بما فيها "ضوء أخضر وضوء أحمر"، وتحدي قرص العسل، والكرات الزجاجية.