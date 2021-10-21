شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تقترب من إطلاق مركبة أوريون للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا، أن مركبة الفضاء أوريون التابعة للوكالة والتي تبلغ تكلفتها 12.2 مليار دولار جاهزة للربط بصاروخ يمكن أن يرسلها إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2022، ففي رحلتها المقبلة، ستحلق أوريون حول القمر بدون رواد فضاء كجزء من خطة لإعادة البشر إلى سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم نقل المركبة الفضائية بين المباني في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ومن المقرر الآن أن يتم نقلها إلى أقوى صاروخ في العالم، وهو نظام الإطلاق الفضائي (SLS).

وتعد مركبة أوريون جزء من برنامج Artemis، والذي يهدف إلى خلق وجود بشري مستدام على سطح القمر بحلول عام 2028.

ستطير المهمة الأولى، المسماة Artemis-1، أبعد من أي مركبة فضائية صُممت للبشر على الإطلاق، حيث تختبر SLS وأوريون قبل السماح لرواد الفضاء بطاقم Artemis-2 للقيام بحلقة حول القمر في نهاية عام 2023، وهى الأولى في سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد والتي ستمكن البشر من استكشاف القمر والمريخ.

وتم نقل المركبة الفضائية أوريون التي سيتم استخدامها في Artemis-1 إلى مبنى تجميع المركبات (VAB) بعد أن تم إيواؤها في منشأة أخرى في موقع Cape Canaveral.

ووصل المهندسون نظام إجهاض إطلاق المركبة، والذي يستخدم لدفع أوريون ورواده بعيدًا عن صاروخ SLS إذا حدثت حالة طوارئ أثناء إطلاق طاقم.