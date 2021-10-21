شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسي عائد من الفضاء ينضم إلى تجربة محاكاة التحليق إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشارك المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد في تجربة "سوزفيزدي – إل أم" الخاصة بمحاكاة الهبوط على القمر والعمل على سطحه بعد الهبوط، وأفادت بذلك الممثلة، يوليا بيريسيلد في مؤتمر صحفي عقد يوم 19 في وكالة "تاس" الروسية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قالت "لو عرضوا علينا المشاركة في التجربة لوافقنا على ذلك". فيما قالت إن رائد الفضاء، أوليغ نوفوفيتسكي، الذي شارك في تصوير فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي على متن المحطة الفضائية الدولية انضم إلى التجربة الاثنين 18 أكتوبر الجاري بعد عودته إلى الأرض.

يذكر أن تجربة "سوزفيزدي – إل إم" تُجرى في مركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء منذ عام 2013. والغاية الرئيسية منها تقييم قدرة رواد الفضاء على تشغيل المعدات الفضائية المعقدة بعد قيامهم برحلات فضائية طويلة. وتقضي التجربة بمحاكاة الهبوط على القمر أو المريخ باستخدام أجهزة الطرد المركزي.

أما الغاية من مرحلة التجربة الثانية فهي تقييم قدرة رواد الفضاء على إعداد البزة الفضائية والخروج من المركبة الفضائية وتنفيذ عمليات على سطح القمر.

يذكر أن المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد مكثا على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة 12 يوما. أما رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي فبدأ عمله في المحطة منذ 9 أبريل الماضي.