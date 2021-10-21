شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لـ2 مليار من مستخدمى Google Chrome بشأن "أربعة عمليات اختراق عالية المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت GOOGLE من خمسة عيوب رئيسية في Chrome يمكن أن تعرض مستخدمي متصفح الويب الشهير للمتسللين. وفى مدونة حث عملاق البحث جميع مستخدمي Chrome البالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم على تحديث برامجهم الآن من أجل حماية أنفسهم من الهجمات، وفقا لتقرير thesun .

وكشفت Google أنه تم العثور على خمسة ثغرات أمنية ذات تصنيف "مرتفع" في Chrome بالإضافة إلى 11 عيبًا آخر. وتم الإبلاغ عنهم إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكي من قبل باحثين مستقلين كجزء من برنامج مكافأة الأخطاء.

ويكافئ البرنامج قراصنة "القبعة البيضاء" - أولئك الذين يستخدمون مهاراتهم في القرصنة للأبد - لإيجاد أخطاء يحتمل أن تكون خطيرة في برامج Google.

وكالممارسة المعتادة للشركة ، قدمت Google تفاصيل مقيدة حول الأخطاء في منشور المدونة الخاص بها ، وهذا لضمان عدم تمكن المتسللين من الكشف عنها قبل أن تتاح للمستخدمين فرصة تحديث متصفحاتهم. وما نعرفه هو أنه ، من بين الثغرات الخمس عالية التصنيف التي تم العثور عليها ، تتضمن ثلاثة منها ما يسمى ببرامج استغلال الثغرات "Use-After-Free" (UAF) وتستغل UAF استغلال فشل أحد برامج المتصفح في مسح المؤشر إلى الذاكرة بعد تحريرها والعيبان الرئيسيان الآخران هما مآثر تجاوز سعة المخزن المؤقت Heap، وهذه تستفيد من ذاكرة البرنامج الفائضة.

ولمكافحة التهديدات ، أصدرت Google تحديثًا لمتصفح Chrome سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة. وتصحيحات Chrome الإصدار 95.0.4638.54 - تضمن الثغرات حماية متصفحك من الهجمات الإلكترونية المحتملة.

وللتحقق مما إذا كنت مغطى ، توجه إلى الإعدادات> مساعدة> حول Google Chrome. وإذا كان إصدار Chrome لديك يطابق الإصدار 95.0.4638.54 أو أعلى ، فأنت في أمان. ويأتي ذلك بعد تأكيد جوجل لأربع نقاط ضعف خطيرة قبل أقل من أسبوعين.

ويُصدر عملاق البحث تحديثات منتظمة لمتصفح Chrome لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية الناشئة.

وحث عملاق البحث جميع مستخدمي Chrome البالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم على تحديث برامجهم الآن لحماية أنفسهم من الهجمات .