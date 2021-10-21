شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حذف كلمات المرور المحفوظة فى مايكروسوفت إيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن متصفح مايكروسوفت إيدج أداة مدمجة لإدارة كلمات المرور، والتي تساعد في حفظ كلمات المرور للمواقع أكثر زيارة، وتوفر لك الأداة إدخال بيانات التسجيل تلقائيًا في كل مرة تزور فيها موقع تم حفظه سابقًا، وفقا لما نقلته لما نقلته aitnews.

حذف كلمات المرور المحفوظة في مايكروسوفت إيدج

يعتبر تخزين كلمات المرور للحسابات الحساسة أو الخاصة عبر المتصفح خطوة غير عملية، وإذا حفظت عن طريق الخطأ كلمة مرور لحساب مهم أو ترغب فقط في حذف كلمة مرور قديمة. فإليك كيفية القيام بذلك:

افتح متصفح مايكروسوفت إيدج ثم اضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار الإعدادات.

في علامة التبويب الجديدة اضغط على تبويب الحسابات الشخصية في الجهة اليسرى.

اضغط على خيار كلمات المرور في الجهة اليمنى.

انتقل للأسفل لعرض جميع كلمات المرور التي تم حفظها سابقًا.

قم بتحديد المربع بجوار كلمات المرور المحفوظة الذي يسبق اسم موقع الويب.

اضغط على خيار حذف في الأعلى وقم بإدخال كلمة مرور الحاسب إذا طلب منك ذلك.

كيفية تحرير كلمات المرور المحفوظة

إذا قمت مؤخرًا بتحديث كلمة مرور على متصفح مايكروسوفت إيدج عبر جهاز آخر، فيمكنك تحرير كيفية ظهور البيانات المتعلقة بكلمة المرور المحفوظة مثل اسم الموقع أو رابط URL بسهولة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

فى الشاشة السابقة اضغط على النقاط الثلاثة بجوار موقع الويب الذي تريد تحرير.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار تحرير ثم ادخل كلمة مرور حساب مايكروسوفت لتأكيد إجراءات التحرير.

في النافذة المنبثقة قم بتحرير اسم موقع الويب أو اسم المستخدم أو كلمة المرور، ثم اضغط على تم للتأكيد ثم اغلق النافذة.

جدير بالذكر أنه إذا كنت لا ترغب في أن يقوم الأداة بحفظ أي كلمة مرور تلقائيًا في متصفح مايكروسوفت، فيمكنك تعطيل الأداة بسهولة.

وذلك من خلال الرجوع إلى صفحة كلمات المرور الرئيسية كما وضحنا سابقًا. ومن ثم تبديل الزر الذي بجوار حفظ كلمات المرور تلقائيًا إلى وضع إيقاف التشغيل.