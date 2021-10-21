شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قماش تلميع Apple بقيمة 19 دولارًا تنفد كمياتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة هل تعلم أن قطعة قماش التلميع الجديدة التي أضافتها Apple بهدوء إلى متجرها عبر الإنترنت بعد حدث Unleashed فى وقت سابق من هذا الأسبوع؟ تم بيعها حتى منتصف ديسمبر، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وفى غضون ساعات قليلة فقط من وصولها إلى المتجر، كانت قطعة القماش التي تبلغ تكلفتها 19 دولارًا قد استغرقت بالفعل مدة شحن مدتها ثلاثة أسابيع ولكن بعد بضعة أيام فقط، انخفض ذلك إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، ومن المتوقع الآن أن يتلقى العملاء الطلب بين 20 ديسمبر و 17 يناير.

ولذلك ، إما أن Apple قد طغت على طلبات القماش، أو أنها لم تجعل الكثير لتبدأ بها وسرعان ما تم التقاطها.

وفى كلتا الحالتين ، يجب على أي شخص يطلب قماش Apple - أو "تلميع القماش" لمنحه اسمه الرسمي - التحلي بالصبر، وإذا كانت شاشة Mac أو Apple Watch أو iPhone أو حتى هاتف Android تحتاج إلى مسح عاجل أثناء انتظار ظهور قماش Apple ، فقد تضطر إلى اللجوء إلى أحد هذه الخيارات (ذات الأسعار المعقولة أكثر).

ولا تقدم قائمة Apple عبر الإنترنت للقماش أي تفاصيل حول حجم المنتج، لقد تواصلنا مع عملاق التكنولوجيا لمعرفة ما قد يكون معلومات حيوية للمشترين المحتملين وسنقوم بتحديث هذه المقالة عندما نسمع مرة أخرى .

وكانت هناك اقتراحات بأنه نفس القماش الذي يأتي مع شاشة Pro Display XDR من Apple . إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون مقاس 7 بوصات في 7 بوصات ، ووفقًا لتقنية YouTuber Marques Brownlee ، "سميك حقًا".

يحتوي على شعار Apple صغير في زاوية واحدة أيضًا، وفي متجرها عبر الإنترنت ، تضم Apple أيضًا قائمة بالمنتجات المتوافقة مع القماش ، على الرغم من أنها مصنوعة من "مادة ناعمة غير قابلة للخدش"، فنحن على يقين من أنها آمنة للاستخدام في معظم شاشات العرض على معظم المنتجات، سواء كانت كذلك أم لا، إعادة من صنع شركة آبل وعلى الرغم من بساطتها، يبدو أن قماش التلميع ليس أرخص عنصر متوفر حاليًا في متجر Apple عبر الإنترنت، ويتم مشاركة هذه الجائزة بواسطة عنصرين - محول مقبس سماعة الرأس Lightning إلى 3.55 مم ومحول USB-C إلى مقبس سماعة الرأس 3.55 مم - وكلاهما يكلف 9 دولارات.