شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مفتاح أمان USB وكيفية استخدامه لحماية حساباتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر إنشاء كلمة مرور فريدة وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية أحد أفضل الطرق لحماية حساباتك عبر الإنترنت، ولكن إذا أردت المزيد الأمان الرقمى فإن استخدام مفتاح أمان USB هو الخيار الأكثر قوة وموثوقية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ما هى مفاتيح الأمان المحمولة USB يأتي بتصميم مشابه لأقراص تخزين USB الشائعة ويعرف باسم أيضًا باسم مفتاح أمان USB أو مفتاح أمان الجهاز.

ويتم توصيلها عبر منفذ USB أو USB-C وتحتوي على شريحة داخلية تضم مجموعة من الأكواد والبروتوكولات. ويمكن لكل مفتاح من هذه المفاتيح المادية الاتصال بخوادم عبر الإنترنت للتحقق من أنك صاحب الحساب. وتأتي بعض النماذج بميزات إضافية مثل القدرة على الاتصال عبر البلوتوث. أو NFC بدون الحاجة إلى أقرانها بالجهاز.

ويوفر المفتاح طبقة أمان إضافية من خلال عملها كعامل مصادقة ثنائية مستقلة بدلًا من تلقى الرمز على الهاتف. والذي يمكن اعتراضها من قبل مجرمي الإنترنت. ونتيجة لذلك في حالة مطالبة أحد الحسابات بإدخال رمز المصادقة الثنائية للمتابعة.

ما عليك سوى إدخال المفتاح في منفذ USB لفتح الموقع. وها يعني أنها تعمل كنقطة وصول حصرية لا يمكن لأي شخص الوصول إلى بياناتك ما لم يكن لديه كل من كلمة مرورك ومفتاح الأمان وذلك لأنه يتعرف على الحسابات التي قمت بتخزينها عليه سابقًا.

كيفية استخدام مفتاح أمان USB ويعد إعداد مفتاح أمان USB للأجهزة أمرًا سهلًا كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى موقع الويب والتأكد من تفعيل خيار المصادقة الثنائية.

ثم ابحث عن خيار إضافة المزيد من العوامل إلى تسجيل المصادقة الثنائية.

ثم اضغط لإضافة عامل جديد وإذا كان موقع الويب يدعم مفاتيح الأمان. تجد خيار يقول مفتاح أمان USB أو مفتاح الأمان الخارجي أو عبارة مشابه.

وإذا كان الأمر كذلك فاضغط عليه ثم اتبع التعليمات لإعداد خيار فتح حسابك في الموقع بواسطة مفتاح الأمان.

جدير بالذكر أن بعض المواقع مثل فيسبوك تطلب منك إدخال المفتاح في منفذ USB على الفور. والبعض الآخر مثل جوجل تطلب منك ملء بعض مربعات المعلومات أولًا. وبمجرد توصيل المفتاح يقرأه موقع الويب ويطلب منك تسمية المفتاح.

وإذا كنت تستخدم إصدارًا حديثًا من ويندوز 11 فقد يطلب منك إضافة رمز مرور إلى المفتاح أيضًا. ومن الآن فصاعدًا يمكنك استخدام المفتاح كعامل ثانٍ لأي موقع ويب تم تسجيل المفتاح فيه. وبالنسبة لبعض المواقع سيصبح المفتاح هو طريقة المصادقة الثنائية الافتراضية.

بينما تتيح لك بعض المواقع الأخرى ترتيب طرق المصادقة الثنائية حسب الأولوية.

عيوب استخدام مفاتيح الأمان المحمولة العيب الأول هو إمكانية فقدان المفتاح ولتجنب ذلك تقترح معظم مواقع الويب الرئيسية أن تقوم بإعداد طرق مصادقة ثنائية احتياطية عند تسجيل المفتاح، ولكن هناك دائمًا فرصة شبه مضمونة قد تفقد فيها الوصول إلى حساب معين بشكل دائم إذا فقدت مفتاحك.

بينما تعد أسعار مثل هذه المفاتيح أيضًا أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكنك الحصول على مفتاح يستخدم بروتكول الأمان U2F أو WebAuthn بسعر يصل إلى 15 دولارًا.

لكن بعض مواقع الويب وأماكن العمل تتطلب بروتوكولات أمان متخصصة، ونتيجة لذلك يمكن أن يصل سعر شراء المفتاح الذي يجب استخدامه في هذه الحالات إلى 85 دولارًا.

وأخيرًا تعد قابلية الاستخدام المحدودة أمرًا يجب وضعه في الحسبان. حيث يوجد القليل من المواقع التي تدعم استخدام مفاتيح الأمان حتى الآن.