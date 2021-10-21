شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تمنع الأطفال من مشاهدة المحتوى دون إشراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة فيس بوك لطرح تحديث لأجهزة Portal يتيح إيقاف تشغيل ميزة المشاهدة معًا Watch Together أثناء المكالمات في وضع الأسرة.

ويأتي التحديث بعد فترة وجيزة من انتقاد مقال في BuzzFeed News للشركة بسبب عدم تضمين مفتاح إيقاف لهذه الميزة، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتتيح لك ميزة المشاهدة معًا مشاهدة العروض أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو المقاطع المضحكة مع الأصدقاء البعيدين أو أفراد العائلة.

وعند اختيار مقطع فيديو من توصيات الشركة، يتم تقديمه لك في نفس الوقت عبر جهاز وجهاز صديقك، سواء كان ذلك هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو Portal.

وقد تبدو ميزة المشاهدة معًا مفيدة. ولكن من الواضح أنها ليست كذلك بالنسبة للآباء الذين يرغبون في إبعاد أطفالهم عن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت. وعندما يكون جهاز Portal في الوضع المنزلي، يمكن لكل فرد في المنزل الوصول إليه، بما في ذلك الأطفال.

وتظل ميزة المشاهدة معًا مخفية في الوضع المنزلي. ولكن تظهر مرة أخرى أثناء المكالمات. ويمكن أن تكون هذه مشكلة، حيث يمكن للأطفال الاستيلاء على الجهاز وبدء مكالمة والبدء بمشاهدة مقاطع الفيديو مع الآخرين.

ولا توجد في الوقت الحالي طريقة لتعطيل ميزة المشاهدة معًا أثناء المكالمات في وضع الأسرة، مما يجعل الآباء يشعرون بالإحباط. ولكن هذا كله على وشك التغيير.

فيسبوك تخطط لطرح التحديث في ديسمبر ردًا على تقرير BuzzFeed News، كتب أندرو بوسورث، نائب رئيس Facebook Reality Labs، تغريدة تقول إن الشركة تعمل على حل هذا الأمر.

ويحصل المستخدمون على القدرة على تعطيل ميزة المشاهدة معًا أثناء المكالمات في الوضع المنزلي في شهر ديسمبر.

ويعتبر جهاز Portal Go مناسبًا للأطفال بسبب حجمه الصغير بما يكفي لحمله أو وضعه على الأرض أو على الأريكة بفضل شكله المثلث.

ويتميز الجهاز بكاميرا ذات زاوية عريضة تتبع تلقائيًا من في بؤرة التركيز، وتقوم بالتكبير والتحريك أثناء تحركهم داخل وخارج مركز الإطار.

ولا يتطلب الجهاز اتصالاً ثابتًا بالطاقة، وتصفه الشركة أيضًا كمكبر صوت بلوتوث محمول مع دعم سبوتيفاي و Pandora.