شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات جهاز iMac القادم مقاس 27 بوصة بشاشة LED ProMotion صغيرة الحجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصنيع معالج M1 الداخلى، قدمت Apple أيضًا جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة، ويتميز بمعالج جديد وألوان غير تقليدية وتصميم أنيق، ومع ذلك فإن الشركة لم تطلق نسخة مكررة من جهاز iMac الأكبر مقاس 27 بوصة، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

والآن بعد أن خرجت رقائق M1 Pro و M1 Max من الصندوق، فإن الشائعات المحيطة بجهاز iMac مقاس 27 بوصة تتأرجح على قدم وساق، ويدعى أحدث إصدار أنه سيستعير ميزات العرض من أحدث جهاز MacBook Pro.

ووفقا لما ذكره روس يونغ ، الرئيس التنفيذى لشركة Display Supply Chain Consultants ، فإن جهاز iMac القادم مقاس 27 بوصة سيحتوى على شاشة LED صغيرة للغير مدركين ، وتقدم mini-LED مزايا OLED بتكلفة أقل، كما إنها توفر سطوعًا أعلى ونسبة تباين محسّنة وكفاءة طاقة متزايدة على نظيراتها من شاشات الكريستال السائل، وتستفيد أجهزة MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة من تقنية mini-LED.

وإلى جانب الشاشة الجديدة من المرجح أيضًا أن يدعم جهاز iMac مقاس 27 بوصة ProMotion ، وهو مصطلح Apple لعرض معدل التحديث 120 هرتز، كما إنه موجود بالفعل فى سلسلة iPad Pro و iPhone 13 Pro وأحدث تشكيلة MacBook Pro.

ويوفر معدل التحديث البالغ 120 هرتز تجربة أكثر سلاسة للمستخدم ، ويُزعم أن ProMotion على iMac القادم توفر معدل تحديث متكيف بين 24 هرتز و 120 هرتز، ويتميز جهاز iMac الحالى مقاس 27 بوصة بدقة 5K ، فى حين أن دقة iMac القادمة لا تزال غير معروفة.

ويتمتع روس يونغ بخبرة 25 عامًا فى صناعة العرض، ويبدو أنه على اتصال جيد بالمصادر داخل سلسلة التوريد ، ولذلك هناك فرص فى صحة المعلومات المشاع، ومن المتوقع إطلاق جهاز iMac القادم مقاس 27 بوصة في الربع الأول من عام 2022 ، والذي سيتوافق مع تحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة هذا العام.

والشىء الوحيد الغريب فى الإشاعة هو حجم جهاز iMac المقترح، وأشارت العديد من التقارير المبكرة إلى أن حجم جهاز iMac مقاس 27 بوصة سيتم استبداله بنموذج أكبر بحجم 30 بوصة.

وإذا كانت تتطابق مع التغييرات التى تم إجراؤها على iMac مقاس 24 بوصة، فإن حجم الشاشة الأكبر مع الحواف الأصغر سيكون له معنى كبير، ويضع الحجم الأكبر أيضًا فرقًا أكبر بين الحجمين المتاحين ويسمح لشركة Apple بتقديم خيار عرض أكبر للمستخدمين المحترفين الجادين.