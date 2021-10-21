يقاوم الماء والسقوط.. لابتوب جديد من ديل بميزات ثورية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ديل الأمريكية ، اليوم الخميس، اللاب توب Latitude 5430 Rugged الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت ديل الأمريكية أن اللاب توب الجديد يمتاز بجسم متين للغاية بوزن 1.97 كجم وسُمك 2.2 سم، ويلبي اشتراطات المواصفات MIL-STD-810H وIP53؛ حيث إنه يتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 0.91 متر ويقاوم رذاذ الماء من جميع الجهات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 14 بوصة وبدقة الوضوح 1080 بيكسل ودرجة سطوع 400 نيت، ويمكن تزويد اللاب توب الجديد بشاشة ذات درجة سطوع 1100 نيت نظير تكلفة إضافية.

وينبض بداخل جهاز ديل الجديد معالج إنتل Tiger Lake حتى الموديل Core i7-1185G7، وبالتالي فإن الجهاز المخصص للاستخدامات الشاقة يتمتع بأداء فائق مثل أجهزة الألترابوك الحديثة.

ويزخر اللاب توب Latitude 5430 Rugged الجديد بذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وأقراص الحالة الساكنة PCIe SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

ويمكن للعملاء طلب تزويد اللاب توب الجديد ببطاقة الرسوميات نفيديا T500 Laptop وذاكرة رسوميات GDDR6 بسعة 4 جيجابايت ومودم الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G نظير تكلفة إضافية.