قفزة بيتكوين تقود العملات الرقمية إلى الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في أول أيام التداول بعد قفزة بيتكوين العملاقة.

واستفادت معظم العملات الرقمية من إنجاز بيتكوين، حيث زادت أسعار اليوم بنسب تجاوز بعضها 10%، وعلى رأسها لايتكوين وإيثريوم وكاردانو.

وحلقت بيتكوين أمس الأربعاء محققة أعلى سعر في تاريخها على الإطلاق قرب حدود 67 ألف دولار للعملة الواحدة.

وسجلت بيتكوين 66,974.77 وهو أعلى مستوى مسجل لها حتى الآن قبل أن تتراجع تدريجيا وبشكل تكتيكي نظرا لموجات جني الأرباح المرتبطة بالارتفاع لتصل إلى حدود 63 ألف دولار ليلا.

ولازالت بيتكوين مرشحة لتحقيق أرقام قياسية أعلى مع تزايد الاهتمام بها.

وصباح اليوم، عوضت بيتكوين بعض خسائرها الليلية وزاد سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.12% لتصل إلى 64,622.50 دولار بحلول الساعة 7:16 بتوقيت جرينتش.

وقفزت القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم لتصل إلى 1.22 تريليون دولار.

وعادت العملات الرقمية في بؤرة الضوء أمام المستثمرين، مدعومة بهروب رؤوس أموال من أسواق الأسهم في ظل القلق السائد من تضرر أسواق المال من موجة تضخم عالمية.

وعزز الدعم الأمريكي مكاسب العملات الرقمية المشفرة خلال الأيام الأخيرة، مقابل القيود الصينية على تداول العملات الرقمية وإعلان البنك المركزي الصيني أنه يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية المشفرة “غير قانونية”، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحظر ضد أنشطتها.

ويراهن المضاربون على عودة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى الارتفاع للوصول إلى المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه كما حدث في دورات الارتفاع السابقة للعملة المشفرة، يتم الحديث حاليا عن أسباب عديدة للصعود الأخير بدءا من تراجع المخاوف بشأن الجهود التنظيمية الأمريكية والصينية المضادة للعملات المشفرة، وصولا إلى تجدد التفاؤل بشأن احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على طرح صناديق استثمار بعملة بيتكوين قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

ويقول المحللون الذين يتابعون أنماط سعر بيتكوين، إن مستوى المقاومة المقبل لسعر بيتكوين سيكون 60 ألف دولار للوحدة.

كما فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العالم قبل أيام بتسامحه مع تداول العملات المشفرة كـ”بيتكوين”، رغم التحذيرات المشددة من بنك روسيا المركزي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH خلال مستهل تعاملات اليوم بنسبة 8.21% ليصل إلى 4,152.32 دولار.

وزاد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK صباح اليوم بنسبة 5.66% ليسجل نحو 27.41 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) عند فتح تعاملات اليوم بنسبة 2.95% ليصل إلى 0.252202 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل XRP خلال التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 3.51% ليصل إلى 1.13964 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 10.92% ليصل إلى 206.449 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.61% لتسجل نحو 43.581 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 6.52% لتسجل 2.2341 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.22% لتسجل 489.97 دولار.

وزاد سعر عملة شيبا إينو SHIBبنسبة 1.49% لتسجل 0.00002854 دولار.